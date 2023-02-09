和大2022年營收站新高 新訂單添動能續衝百億年目標

汽車傳動系統大廠和大工業（1536）初步結算2023年1月合併營收為4.97億元，因受1月農曆春節連假減少工作天數影響，較2022年1月衰退4.74％。2022年1~12月累計合併營收為73.39億元，較2021年1~12月成長9.65％，2022年累計合併營收創歷史新高，自結第四季合併稅前損益約為1.59億元，全年合併稅前損益為8.23億元，稅前EPS近3元。

和大表示，全球淨零碳排趨勢，與各國積極推展新能源電動車政策下，2023年預期各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增產能，仍將持續維持百家爭鳴的榮景，展望2023年全球電動車銷量預估仍呈現大幅成長。

和大是全球各大電動車廠減速機構指名供應廠商，目前新能源市場包含美國電動車大廠、美國物流公司、韓國L公司、日本M公司…等皆有委託和大設計與製造，顯現和大多年來布局新能源市場的具體成果已陸續展現。

和大並表示，隨著國境解封，全球客戶已陸續恢復蒞廠商務拜訪，並帶來新商機及展望，除原有客戶產品外，2023年也將有新客戶與新項目陸續投入量產，整體電動車傳動領域的市佔率將持續增加，進而帶動營收持續成長。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠營建工程正緊鑼密鼓興建中，二月中旬將進行第一期工程上樑典禮，並預計將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，屆時將可提高熱處理生產效率及解決製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能，預期全年營收可持續成長，逐步邁向百億年營收目標。