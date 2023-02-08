中壽打造跨界π型接班人 儲備幹部招募中

中壽就是Young！專業力、策略力、創新力引領未來YouLead

你，是π型人嗎？π型人具備兩種以上專長，能同時跨足雙領域，整合應用跨域知識，是職場上的搶手人才。中國人壽積極落實開發金控集團ABCDE五大策略（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行），即日起至3月17日止，啟動「2023年儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）」招募，歡迎不限科系的國內外大學、研究所畢業生，對金融保險業有興趣，具創業家精神、追求不凡，期待自我實現，皆可至YouLead招募網頁投遞履歷，爭取加入亞洲領先金融企業的行列，成為新一代兼具保險專業力、前瞻思維策略力及數位金融創新力的跨界π型接班人。

人力銀行最新調查指出，高達九成的企業在2023年第一季有徵才計畫，創十年同期新高！其中，金融保險業為前三大「徵才意願較高」的產業之一。為培育金融保險新生代，中壽「YouLead儲備幹部計畫」量身打造為期十八個月的個人職涯發展及培訓計畫，不僅提供具競爭力的待遇與完整員工福利，正式加入後首月，將透過集團共訓，幫助YouLead全面了解開發金控各子公司於壽險、證券、銀行及創投私募等多元金融業務的運作及策略；另外，也會安排不同部門單位的輪調規劃、參與大型專案及與金控總經理對談的機會，以敏捷的實務歷練向高階主管近身學習，並有YouLead學長姐擔任Career buddy提供專業回饋與職涯建議，進一步拓展視野更加速成長歷程。

中壽儲備幹部招募今年邁入第八屆，已有許多學長姐在中壽逐夢踏實、實現自我。現任行銷通路體系科主管的Irene表示：「中壽儲備幹部計畫培訓課程十分豐富也極具挑戰，在短時間內，需快速熟悉複雜的專業知識、組織文化、部門運作與職能，同時藉由參與重要大型專案，跟高層學習研擬策略的思維與溝通決斷力。過程雖然辛苦，但用心付出會助攻自己更上一層樓，有學長姐甚至在第六年就升任部主管，為公司持續帶來新氣象，發揮影響力。」

歷經半年培訓的Wayne和Iris則分享：「從報到第一天開始，我們就被賦予高標準與高期望。從豐富多元的輪調安排與各式課程中，體驗到不同部門的職場生態與工作節奏，也有很多獨立進行跨部資源整合，以及與高階主管報告的機會與挑戰，過程中，我們學習如何將壓力轉為成長動力，同時也發現自己的潛力無窮，在專業力等各方面都大幅進步，收穫滿滿。」

中壽就是Young，社會新鮮人照過來！緊接著儲備幹部招募計畫後，中壽暑期實習計畫也將自3月20日起展開，開放大三及研究所碩一在校生報名，期間表現優異者，未來還能提早「卡位」，獲得「直升」YouLead儲備幹部的機會。「2023年YouLead儲備幹部計畫及暑期實習計畫」報名資訊，請詳閱：https://www.cdfholding.com/zh-tw/career。