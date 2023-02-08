新光金打造友善共融職場 獲2023彭博性別平等指數

新光金控秉持「以人為本」的企業文化及核心價值，長期支持員工職涯賦能與發展，積極實踐性平政策。首次參選即獲入選2023彭博性別平等指數（GEI），顯現對新光金控致力提升職場性別平等，營造友善共融職場環境的高度肯定。

彭博性別平等指數藉由五大關鍵面向、70項指標評估企業在多元化和性別平等政策執行、資源投入的成果，其中五大關鍵面向包括領導力及人才培養、薪酬平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策以及品牌形象。新光金控在多元包容、領導管理、薪酬福利、人才管理、職場支持、組織轉型等構面上，也積極降低性別差異的影響，依性別進行薪酬審查，並公開量化性別薪酬差距統計數據，計畫性評估性別薪酬統計與管理，並將性別多元化納入管理職主管候選評量，且有高階主管與組織專責推動公平與多元化，重視個別差異，建立包容性文化，使得本次評選在「薪酬平等及性別同工同酬」、「性騷擾政策」兩構面均獲得滿分。

此外，新光金控也致力提升員工福利，提供混合式辦公、彈性工時的選擇；持續推動員工協助方案（EAPs），導入外部專業心理諮商機構，員工免付費享有諮詢服務；優於法令之各種假別（產假、全薪流產假、陪產及及陪產假、家庭照護假）；鼓勵員工生育，提供生育與托兒津貼補助；與合格托兒機構簽約，提供員工子女托育優惠；推動員工持股信託，提升退休福利等，以實際行動支持員工在工作與家庭間取得平衡。在客戶經營層面，也高度關注女性金融權益，投入資源培育學生金融知識與推廣一般民眾金融知識，積極促進性別平等與女性賦權，應合政府性別平等推動政策，促進社會與經濟健全發展。

展望未來，新光金控深信性別平等、多元共融、員工照護是組織創新成長和吸引人才的關鍵驅動力，也是企業的永續發展的重要價值，將持續貫徹「七心」理念，以「用心、愛心、細心、貼心、恆心、真心、誠心」，致力營造公平友善幸福職場。