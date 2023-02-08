新光銀行建立防詐安全網 成功防堵近億元

據刑事局打擊詐欺犯罪中心統計，2022年全國詐騙案件數及詐損金額再創歷史新高，詐騙集團光是去年詐騙台灣人被害金額就超過新臺幣60億，全台詐騙案件數也仍持續上升。新光金控子公司新光銀行統計，2022年經主動臨櫃關懷提問，全台各分行防堵疑似詐騙案達206件、累計總金額9,483萬元，二者皆創歷年新高。

新光銀行表示，詐騙手法日新月異，近期最常見的為詐騙集團利用網路資源進行誆騙，以「假投資」及「假交友」兩項手法先以簡訊或通訊社交軟體取得與被害人的聯繫關係，再進一步以假資訊或感情攻勢騙取被害人錢財。根據內部統計，2022年較前一年防詐騙案件成長近2.5倍，防詐金額亦增加2.7倍，超過七成的分行曾有成功防詐的案例，其中員林分行整年就防堵了11件詐騙案，防詐金額達323萬元，足見詐騙案之猖獗。

為建立防詐安全網，新光銀行針對成功防堵之個案給予行員嘉獎鼓勵，且長期內部分享實際案例，安排曾多次防堵成功之行員於內部教育訓練時分享經驗，也走出行外至老人照顧中心，針對高齡長輩及照顧者進行防詐騙宣導，藉由分行在地經營及臨櫃行員主動關懷客戶，發揮高度警覺即時通報等機制，全力協助警方聯防犯罪，建立防詐騙模式力阻民眾受騙。

新光銀行藉由董事會與消費者保護委員會之高階座談會，由上而下形塑公平待客文化，建立誠信永續經營之核心價值，並新增設公平待客推動科做為專責單位，督導公平待客原則落實與追蹤，建立公平待客亮點提案機制，在財富管理、客群經營、信託服務等均有具體呈現，未來將持續發揮金融專業與高齡友善之精神。