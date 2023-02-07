駕馭市場波動 富蘭克林建議美股定期定額布局

2023年以來美股反映經濟軟著陸及升息週期或近尾聲的期待而上揚，儘管強勁的一月非農就業數據再度引發持續升息的擔憂而打壓市場情緒，然而累積今年以來史坦普500指數上漲7.86％，突破年線並升至逾五個月高點，那斯達克指數上漲近15%，連五週上揚。

富蘭克林證券投顧表示，儘管通膨高峰已過但仍高於聯準會政策目標，尚不足以支持貨幣政策轉向，須慎防一月份美股強勢反彈後可能的修正風險。鑒於目前景氣呈現下行趨勢且市場變數仍多，將牽動股市波動仍大，建議投資人不妨放眼長線以定期定額策略布局美股，避免隨著市場情緒起伏而追高殺低，趁著美股震盪之際以有紀律的方式逢低累積投資部位，掌握未來景氣落底後的回升行情。

歷史經驗顯示，景氣落底前半年是定期定額股票等待景氣回升的好時機，統計近20年若於美國ISM製造業指數落底前半年開始定期定額投資史坦普500指數，持有一年平均報酬率為7.02%，若將持有期間拉長至三年，平均報酬率達21.41%，若定期定額投資科技股，一年及三年平均報酬率分別為12.51%及23.28%。

富蘭克林高成長基金經理人尼克‧吉特預期，聯準會為了遏制通膨而採取的行動將在2023年開始對更廣泛的經濟產生影響，目前仍在企業管理層和市場參與者下修2023年獲利預測以反映挑戰性經濟環境的早期階段，可能會對股市評價造成壓力，現階段對股市仍持謹慎態度，但最終，隨著通膨消退、投資人開始跳脫成長放緩並開始尋找新的機會，股市吸引力可望浮現。在不確定性仍存的環境下，股利成長股可做為現階段進可攻退可守的投資選項，能夠承諾在市場上下起伏均能支付股利的企業往往是有獲利且穩定的公司，股利成長紀錄是對公司品質及具有韌性的證明。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，儘管宏觀環境面臨挑戰，但數位轉型具長期結構成長順風，將遠遠超出當前的經濟週期。經理團隊放眼長線佈局、為復甦做好準備，預期待利率回穩、市場情緒改善，科技類股因具有較高的結構成長性、強勁的資產負債表及利潤率將有表現機會，基金聚焦數位轉型相關投資主題，包括人工智慧、新商務、軟體即服務和雲端運算、數位媒體轉型、數位顧客參與、金融科技和數位支付、物聯網和5G、電動化和自動化、網路安全、未來工作。