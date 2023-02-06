AI等五大科技新領域發光 第一金建議分批佈局投資

2023年以來全球金融市場再度以超乎預期的表現，帶給投資人對於全年行情的樂觀期待，第一金投信指出，年初至今全球股市表現，像是複製2021年的多頭走勢，科技股全面演出修復行情，其中，最值留意的亮點是AI人工智慧與機器人自動化等新技術運用，這也呼應ARK投資於1月底最新發佈的《BIG IDEAS 2023》點名：人工智慧、公眾區塊鏈、基因多體定序、能源貯存、機器人自動化等五大領域將引領未來科技時代，其中，人工智慧更是今年最重要的成長催化劑。

根據Bloomberg資料統計，這波強勢上攻的指數包括費城半導體指數，標普500指數類股表現如通訊服務產業、資訊科技，Robo Global AI人工智慧、機器人自動化等產業指數，漲幅皆在兩成上下；2021年全球金融市場一漲成名的方舟系列基金，今年以來也有多檔基金再度飆出三至四成的漲幅；這波漲幅最大的亮點還有，降價求售的電動車龍頭Tesla，從年初股價低檔反彈以來漲幅更已突破七成。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，元月份在美國舉行的CES消費電子大展，出現了更多AI賦能的產品，例如AI烤箱、智能冰箱、自駕嬰兒車等；此外，李坤憲也說明，人工智慧ChatGPT在今年尹始話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。

ARK《BIG IDEAS 2023》報告中指出，2022年是生成式AI元年，2023年則將掀起生成式AI運用風潮，包括ChatGPT等工具，將提高知識工作者生產效率，AI編譯運用可以節省一半的工作時間，對於影像生成的效率提升更為顯著，且在未來AI的機器訓練成本更呈現下降趨勢，第一金投信指出，這波AI人工智能新技術的發展運用，料將顯著反應在提升生產效率及降低投入成本等。

李坤憲說明，未來生成式AI的應用將會越來越廣泛，Open AI也在近期成為微軟加碼投資的重要題材，從這些AI模型所衍生運用的功能與服務，也可望推升相關科技大廠的營收、業績動能，不只微軟、還有如Google等科技巨頭，都在相關技術的商業運用投入相關技術與資本。

AI運用改善知識工作者生產效率。表／第一金投信提供

第一金投信指出，這波全球股市上漲除反應去年跌深股的修復行情，也有新技術動能驅動力，與全世界各地與疫情共存，進入後疫情時代下的全球消費動能重啟，在俱備成長動能支撐下，第一金投信提醒投資人，不妨分批佈局全球AI人工智慧、自動化股票型基金。