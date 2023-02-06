新光臺灣半導體30 ETF 1月績效雙冠王

根據證交所統計，2023年1月國內38檔台股原型ETF績效統計，新光臺灣半導體30 ETF（股票代號00904）以1月上漲15.61％表現名列第一，而其他依序為富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、中信關鍵半導體及富邦科技等ETF，新光臺灣半導體30 ETF除勇奪台股原型ETF冠軍外，1月績效表現亦領先國內其他3檔半導體ETF，成為1月績效雙料冠軍。

新光臺灣半導體30 ETF上月績效表現亮眼，基金經理人王韻茹認為，第一季台灣半導體投資潮將再現，主要來自於全球半導體產業，今年雖然維持下行趨勢，但預料庫存調整週期有望於上半年落底，半導體股價通常領先基本面表現，農曆年前全球績優半導體重量級個股，多頭投資氣氛提前轉佳，帶動美股費城半導體指數急升，農曆年後台灣半導體股有機會出現補漲氣勢，也順勢帶旺台灣半導體ETF，成為年後最夯的紅包理財首選。

王韻茹強調，小資族或手頭資金有限的投資人，若想今年參與半導體產業投資機會，與其透過績優個股佈局（以2/3收盤價計算），得花費新台幣數十萬元，例如：持有1張台積電須花新台幣54.2萬元、聯發科75.1萬元、聯電5萬元，而且單押個股波動風險大增，不如用更「平價」方式持有新光臺灣半導體30 ETF（持有1張僅1.2萬元），成分股分散到台灣半導體產業最佳30檔個股之布局，還能完整參與台灣半導體產業景氣谷底復甦機會，加上新光臺灣半導體30 ETF每季（每年1、4、7、10月）除息，「季配息」設計方便投資人活用現金流，兼顧捕捉未來ETF股價成長的資本利得，等於一魚雙吃，享息利雙收。