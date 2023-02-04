北大停二BOT招商案 第2次公告招商截至3月8日

建構複合式商場 完善全齡生活機能

為滿足北大特定區的公共服務及消費需求，「臺北大學特定區停二用地」採民間參與投資（BOT）方式辦理招商，由平面停車場轉型為闔家全齡休閒複合式商場，豐富在地生活機能。第二次公告招商，新增開發廠商收取「共通性管理費用」相關規定，以維持實質營運品質，提升投標意願，公告期限截至112年3月8日止。

新北市經發局長何怡明指出，北大特區涵蓋三峽及樹林部分區域，發展至今十年有成，區內以大學城規劃理念及棋盤式設計，成功型塑文教氣息與優良居住環境。此外，區內設有各級學校及完善公共設施，數十年間已吸引大量人口進駐，具備穩固人口紅利基礎。同時，捷運三鶯線主體工程預計112年底完工，未來可藉由臺北大學站及三峽站連結至北大特區，提供往來臺北、新北、桃園地區的通勤需求，有效提升北大特區聯外交通便利性，且該招商案所提供的商業機能，也會隨著服務圈範圍擴大而受益，整體而言深具發展潛力。

該案預計規劃2,020平方公尺的公益空間，兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援（模擬圖）。圖／新北市經發局提供

新北市經發局表示，北大停二為都市計畫停車場用地，面積約6,200平方公尺，鄰近三峽麥仔園、樹林柑園等地區，新北市政府積極評估整體開發可行性，亦為未來黃金10年指標發展性地區之一。考量北大特區人口迅速成長且地區發展日漸成熟，為滿足停車場多目標使用，採促參BOT模式辦理招商，引進民間資金、增加市庫收入、活絡商圈發展。經訪商蒐集市場回饋，考量經濟效益，新增投資人可收取「共通性管理費用」規定，盼提高廠商投標意願，藉由公私合作達成土地利用效益最大化、豐富地方生活機能並驅動經濟新動能的三贏局面。

該招商案興建營運期為50年，成功招商後將規劃設411個汽車停車位、260個機車停車位，維持既有停車場使用功能，同時在公設多目標容許範疇內，賦予土地更加多元使用效益，也期望透過引進民間資金與創新巧思，建構複合式商業服務、立體停車場及設置2,020平方公尺的公益空間，兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援，同步翻轉在地商業，邁向多元化機能，以提升北大特區幸福經濟指數為目標。

基地周邊以大型住宅社區為主，未來配合該案開發，可提供不同年齡層之在地居民，所需商業、育樂、及公共服務機能。圖／新北市經發局提供

對該案有興趣的投資人，可參考「新北市政府經濟發展局」網站（https://www.economic.ntpc.gov.tw/），點選「投資新北/用地服務/公有土地招商」欄位，下載完整招商文件，共同創造新型商機。