華南銀今日成立金融科技部 大舉招募資訊人才

協助客戶深化數位轉型及深化ESG淨零轉型

華南銀行今（3）日正式成立金融科技部，並大舉招募數位及資訊人才，厚植「創新、數據、敏捷」三大核心科技力，以提供客戶更好的數位服務並透過數位轉型深化ESG淨零轉型。

在全球數位經濟發展浪潮下，行政院於111年8月成立數位發展部，帶領台灣走向「數位國家」，為因應金融科技的浪潮，華南銀行展現數位轉型的決心，成立新組織金融科技部，以「創新、數據、敏捷」三大科技力為核心推動數位轉型進而深化ESG淨零轉型，同時以創新思維與技術，賦能全體員工，提升經營成果、效率與客戶體驗，與政府部門齊力，持續協助各產業數位轉型，帶動社會新風貌。

敏捷賦能「SnY及RICH+智慧理財生活圈」，提供民眾便捷服務

華南銀行長期深耕數位金融，是國內唯一連續四屆獲得金融界奧斯卡之稱的台灣金融研訓院菁業獎「最佳數位金融獎」的銀行，更首創以敏捷思維，打造便捷的UI/UX使用介面，透過無痛導引民眾開啟「SnY及RICH+智慧理財生活圈」，滿足民眾對於基金理財、信用卡紅利、機器人客服及行動支付等多項便捷服務；此外，不管是SnY數位帳戶的新舊朋友，華南銀行一視同仁通通提供新台幣活存10萬元（內）2.3%優惠利率，大幅優於業界平均水準。

打造兼具高效營運與人才發展的工作環境，形塑良好數位文化

數位轉型是持續不斷的旅程，科技與技術是其次，核心之重點關鍵在於「人」，不論是以客戶的需求為核心來提供產品與服務，或是企業內部員工文化心態調整。華南銀行掌握以「人」為本的核心價值，致力於打造有溫度、有文化的工作環境，規劃合署辦公的工場型態，在硬體面上用開放式工作環境，以看板展示階段目標和成果，方便任務分工和追蹤，鼓勵員工在靈活的工作模式進行高效討論，工作模式透明開放且有效率，讓跨單位不同職能、不同層級的同仁橫向溝通協作，藉由打破層級與部門的分界，以團隊合作的思維，創造專案最大的共同價值，由上而下推動敏捷制度，打造兼具高效營運與人才發展的工作環境，進而帶給人才發光發熱的舞台，以塑造良好的數位文化及華南優良的企業文化，讓成立超過100年的華南銀行再次華麗轉身。