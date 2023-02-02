富達：聯準會持續升息 要「動如脫兔」並分散配置

聯準會2月2日如市場預期升息1碼，持續緊縮貨幣政策。儘管通膨趨緩，但大部分地區通膨率仍偏高，央行未見轉鴿跡象，利率可能持續在高點更長時間，富達建議投資人要「動如脫兔」，保持如兔子一般的警覺和敏捷，以應變市場的不確定性，「狡兔三窟」分散布局搭配定期定額，應對波動同時把握投資契機。

聯準會升息1碼，將聯邦基準利率目標區間上調到4.50%至4.75%之間，累計本波升息循環共升息18碼，為1980年代以來最激進政策。由於聯準會表示通膨已減緩，且鮑威爾對近期金融情況轉為寬鬆情況不以為意，期貨市場亦樂觀預期聯準會僅剩1碼升息空間，並預期年底有機會降息，令昨日標普500指數皆漲超過1%，美國10年期公債殖利率下跌9bp至3.42%，美元指數下跌約0.9%。

富達投信投資長陳威宏表示，聯準會再次減緩升息幅度，會後聲明透露持續升息與維持鷹派論調，主席鮑威爾在記者會上表示儘管通膨有所減緩，但進一步升息仍是合適的，強調聯準會看重的是長期趨勢，暗示停止升息後，高利率維持較長時間。市場預估2023年終端利率中位數可能為5.25%。

陳威宏進一步說明，儘管從供應鏈緩解、汽車價格滑落、 商品價格下跌及基期效應下，預估整體通膨有望顯著改善，但核心通膨仍面臨挑戰。此外，目前就業市場仍強勁，惟房市數據及企業調查相關數據則顯示美國經濟成長前景依然較消極。因此，我們對風險性資產維持審慎看法不變，建議投資人於金兔年保持審慎敏捷，應對充滿不確定性的市場，可留意價值具吸引力的企業並等待時機進場。

至於個別市場，近期的反彈已將美股評價推升至高於合理水平，惟美國的經濟及就業數據仍強，富達表示將觀望美國市場發展。歐洲方面，鑑於歐洲經濟衰退的潛在深度和持續時間仍不確定，若歐洲央行並非僅以言論調控市場預期，而是確切執行緊縮政策，政策失誤風險將顯著上升，或對未來的金融穩定性構成威脅。

然而，亞洲及新興市場則受惠於中國大陸放寬防疫政策及美國減緩升息步伐。中國大陸隨着防疫政策放寬及經濟重啟，並在寬鬆貨幣及財政政策支持下，經濟有望逐步復甦，預期內需消費將成主要的驅動力。但由於疫情仍未明顯回落，預期中國大陸經濟復甦之路將會循序漸進，第一季度經濟表現可能充滿挑戰，預期下半年企業獲利才可能有所改善，且累積的消費需求才會開始釋放。

通膨趨緩及利率逐漸見頂

債券方面，較高的利率環境亦使債市更具投資吸引力。投資等級企業債券與政府債券正浮現投資機會，可為投資組合增加防禦性。兩者殖利率均處於偏高水平，前者債券品質良好且違約率偏低，而後者波動性正下降。在全球經濟增長放緩下，投資債券屬較防禦性較高的選擇，收益率伴隨提升，為投資人帶來吸引的入市契機。

陳威宏提醒，在整體經濟仍然偏弱的大環境下，預料市場仍將持續波動，建議投資人仍需維持謹慎。可選擇優質股債放眼長線結構性增長機會，透過投資等級債尋求收益，並藉由包含股票、債券與另類資產之多重資產降低投資波動性，同時保持如兔子般警覺靈敏，以分散投資為進一步波動市況作好準備，以定期定額投資法避免追高殺低，掌握長線複利效益之微笑曲線。