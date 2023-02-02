2022年TradingView大獎出爐

BingX交易所蟬聯最佳交易所獎

全球知名市場分析平台TradingView 公布2022年最佳交易所獎，BingX交易所再度獲獎，且此次為連續第二年BingX 被評為最佳加密貨幣交易所。BingX憑藉過去一年出色表現，綜合TradingView符合評選機制標準且深受用戶青睞，連年獲得Tradingview 最佳交易所獎。

TradingView全球每月有超過 3,000 萬交易員使用，為全球各類市場的交易者提供先進的金融可視化工具和精細的市場數據，同時為交易員提供圖表平台和社交網絡。BingX 推出創新產品，像是訊號交易、跟單交易保險金、期貨網格交易、無限網格機器人等，領先行業首創的獨家產品，在產品功能和資產安全兩個方面不斷取得重大突破，BingX 憑藉過去一年的出色表現，在 TradingView 全球社區廣受好評，最終獲得 Tradingview 這一大獎。

以2022年幣圈嚴峻的宏觀環境下，BingX以穩扎穩打地穩健的策略，交易量年增率穩定增長 280%，用戶群數量相比去年增長了 350% 以上，同時新增了7 種語言—葡萄牙語、德語、波斯語、泰語、阿拉伯語、法語和義大利語，運營全球百萬用戶社區。作為社交交易先驅，BingX目前已匯聚了 8,000 多名專業交易員，累計跟單交易人數超 400 萬，共計完成超過1.3 億份跟單交易訂單。

實際交易面觀察，BingX是業界第一個推出跟單功能的加密貨幣交易所，其多項產品優勢讓該交易所能脫穎而出。穩定的合約交易和跟單交易業務，讓BingX目前已成為市場上跟單交易量體最大的平台，友善簡潔的介面除了可以讓新手除相當友善的交易產品，複製大神策略外，優秀的交易員亦能爲自己創造額外收益。BingX也不斷地優化及推出突破性創新產品與服務，如近期推出「跟單保險金」、「訊號交易」及「永續合約」等領先行業首創的獨家產品，不僅兼顧讓新手小白可以透過這些獨家產品安心且快速進入市場，同時也能讓老手能更加專業地交易與提高獲利勝率。BingX目前也提供現貨交易 0 手續費的優惠、以及提供網交易格服務，同時省下自主盯盤時間，讓網格機器人24小時自動捕捉盈利機會。

BingX 公關和傳播總監 Elvisco Carrington 表示，「BingX 連續兩年被評選為最佳加密貨幣交易所，都與我們用戶的喜愛和支持密不可分，新的一年將摩拳擦掌準備迎接新的挑戰，並繼續以指數級增長，安全透明是我們的首要任務，我們將目標作為全球經濟復甦的領先加密貨幣交易所，有信心有能力迎接更光明的 2023 年。」

2023 年，BingX 將致力於建構創新可靠、友好互通的加密生態系統，為交易者提供更好的成長路徑，並持續完善交易員成長體制，戰略跟單交易功能閉環也將完成，同時不斷優化永續合約交易體驗，保持尖端加密創新領域領先地位，持續為新老交易者提供更優質的產品及服務。

關於BingX: BingX是一間全球頂尖加密貨幣交易所，目前擁有超過 500 萬用戶，為全球 100 多個國家和地區提供現貨、衍生品、跟單和網格交易服務。，BingX 持續以安全、透明為基石，透過不斷創新及研發各種方式，為用戶與專家交易員和平台的聯繫搭建橋樑。

BingX官方網站：bit.ly/384sfur