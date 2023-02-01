磊山保經靠提高壽險保障 去年業績逆風成長20.8%

2022年受利率升息及防疫險影響，台灣壽險業業績普遍不若過往欣欣向榮，更讓保險業務員全年度流失1萬3千人，成立13年的磊山保經，在創辦人暨董事長李佳蓉立下堅守保險本質，為客戶規劃足額家庭保障，並在對客戶、夥伴、社會三大使命的企業文化下，去年首年度保費來到32.6億，業績成長20.8%，人力也上升20%，其中，最讓磊山保經總經理林世德感到自豪是去年新業績中新增1121.2億壽險保額，強化客戶風險保障。

去年各大保險銷售通路無不受到防疫保單之亂的困擾，磊山保經因在2021年12月當機立斷停止同仁銷售防疫保單，林世德回憶指出，當時覺得防疫險在法規面不是那麼完善，於是排除萬難決定停賣防疫險，這也讓磊山可以專心回歸壽險本業。

林世德表示：「磊山的企業願景是，讓每一位磊山人都能成為典範，在這樣的願景下，磊山必須擁有相對應的後勤支援支持著每一位夥伴，因此公司願意傾力發展內勤行政、資訊、培訓等業務夥伴必備的硬實力，成為他們堅強後盾，讓夥伴在各式支援下成為可大、可敬、可久的保險企業家典範人物，並提供多樣化的課程及研習社團，讓成功得以複製，讓實力持續壯大，這就是磊山能夠持續發展的主因。」

首家保經公司成立永續發展部門及人文學院推動ESG

磊山不僅追求保險專業，致力培養保險從業人員的典範，更在回饋社會上不遺餘力。十三年來持續落實帶狀公益的支持，今年更率保經業首家成立永續發展部門及人文學院，李佳蓉指出，針對永續與文化的推動，磊山以成立專責團隊「刻意做事」的心態來表達「我們在意這件事」，且「一旦開始就不會結束」的決定來看待永續與文化。

根據聯合國SDGs17項永續發展指標出現後，更重新盤整資源，以指標二：終止飢餓、指標四：優質教育、指標八：體面工作與經濟成長、指標十二：永續消費與生產模式、指標十六：和平、正義與健全司法等五項大行動指標，在磊山ESG永續發展的藍圖，將持續連結SDGs17指標，帶狀提供公益團體協助，擬補城鄉落差，並以培力方式，深入與公益夥伴的合作。

林世德表示，透過幾十年的捐款贊助，我們發現陪伴與培力，是真正支持公益團體最好的方式，因此不僅磊山行之有年的「讓愛看見希望公益專案」在2022年時升級為培力計畫，與挖貝平台共辦工作坊，促成公益團體學習網路倡議等專業技巧，並實際運用在募資專案中，也同時與國家兩廳院合作了「藝術基地計畫」，以「駐館藝術家」、「Gap Year兩廳院壯遊」、「藝術行政實習」三大方向，吸引有創作專長、具營運思維、期待進入產業的青年加入，以兩廳院作為基地，藉由共學機制，凝聚問題意識，帶出青年對藝文產業、場館經營、創作發展、製作行政等更全面的參與，培育出下一個世代的劇場參與者，為文化永續傳承而共同努力。在2023年，磊山再次與國家兩廳院攜手，支持兩廳院提倡文化平權，推動「永續共融計畫」，共同倡議，讓不同的人，能一起享受做相同的事，銜接各種不同的需求。在地球永續上，從3月1日起，磊山將全面改為無紙化作業，以減少碳排放。

面對2023年的市場景氣看法，林世德表示，2023是非常關鍵的年份，對保險經紀人行業來說，也將面臨大洗牌狀態。根據TNLR（關鍵議題研究中心）2022年做的市調報告指出，在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞，這也是為什麼近幾年保險經紀人行業逐漸備受重視的原因。而許多傳統通路的保險從業人員也看到了這樣的發展，紛紛轉往保險經紀人產業發展。磊山從2021年推出雙軌業務制度後，獨有的制度轉換模式，曾引起業界大量討論，經過兩年的調整，制度及配套措施更完全，也吸引越來越多優秀的從業人員轉往磊山發展。2023年，磊山喊出了業績成長30%、新增報聘1000人的目標﹐並持續財務補助方案，幫助有心轉職的人才，都能在磊山安身立命，完成夢想，達成自己想要的圓滿人生。