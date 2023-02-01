第一金投信：四大機會 亞洲新興市場投資閃亮

去年亞洲新興市場國家股市表現，在全球金融市場震盪中，少數還有逆勢收紅的地區，2023年隨著全球升息接近尾聲，各國邊境陸續解禁，爆炸性旅遊潮湧現之際，第一金投信樂觀看待亞洲新興市場後市表現，第一金投信股票部門主管黃筱雲指出，亞洲新興市場俱備四大投資機會，包括：人口紅利外溢、解封旅遊財、新經濟轉型投資，及供應鏈轉移訂單等。

高成長、高增速，資金回流

亞洲新興市場經濟復甦從去年第二季起就已嗅出端倪，黃筱雲說，疫情趨緩、開放觀光入境限制等，包括：印度、印尼、新加坡與泰國等地經濟動能逐步恢復，此外，在原油、礦產等需求帶動開放出口、價格走穩後，雙印經常帳持續改善，扭轉貿易逆差情形。根據日興資產管理 (Nikko)統計，亞洲新興市場自2013年海外直接投資資金(FII)淨流入創高後，過去十年呈現淨流入資金規模下滑趨勢，不過，外資減碼10年後在2022年罕見出現資金回籠現象，統計至2022年上半年資金淨流入規模逾百億美元，其中又以印尼、泰國等地資金回流現象更為顯著，分別有逾40逾美元的海外資金直接投資規模。

以去年及明、後年的經濟成長趨勢看來，亞洲新興市場相對其他地區及經濟體，更能維持高成長，黃筱雲指出，東協地區相較於其他市場，經濟成長持穩，近三年可望維持在5%上下水準，此外，企業獲利也可望維持高增速，高盛預估，2023年亞洲新興市場如印度、菲律賓、新加坡等獲利成長率介於15%~22%，表現相對突出，亞洲國家貨幣政策與國際同步，隨升息逐步放緩，對景氣與經濟影響鈍化下，預期後續仍有獲利上修機會。

四大機會，帶動亞洲新興市場後市

黃筱雲表示，人口紅利是亞洲新興市場最被投資人熟悉的優勢，這個優勢仍在擴散外溢，亞洲新興市場人口薪資結構向上提升，也帶動消費升級，消費結構明顯轉變，民眾的消費需求由生理需求，逐步轉向增加滿足生活與心靈層次的消費。消費轉型也同步挹注金融服務需求，帶動包括房貸、消費性貸款等服務，黃筱雲指出，銀行放貸動能提升等，淨利差也同步走升，非利息收入大幅成長，新加坡為亞洲新興市場中重要金融中心，金融股股利率表現也相對具備投資吸引力。

全球大解封，東南亞觀光客從去年第二季開始復甦回流，黃筱雲說明，邊境管制解除，東南亞觀光人數持續回升，解封旅遊財釋放，也帶動消費、經濟成長的回溫，不過，以泰國及新加坡的觀光客回復情況看來，至2022年底回復比例，仍僅達疫情前的38.7%及48.4%，接下來，中國經濟正式解封後，未來更將帶動與東協市場觀光、出口、投資及能源的成長力道大幅擴張。

全球低碳、淨零風潮，同時對亞洲新興市場產業發展帶來影響性，黃筱雲強調，新經濟轉型投資也同樣成為亞洲新興市場的驅動力，從傳統產業高污染、高耗能，將邁入新能源、低碳排的轉型經濟型態發展，黃筱雲舉例，東南亞國家擁有礦產優勢，部份礦產更成為新能源車發展過程中，大幅倚賴的關鍵資源，這也成為東南亞國家未來持產業與經濟成長的重要動能。

中美衝突、逆全球化持續延燒，供應鏈轉移訂單風潮下，東南亞市場直接受惠，海外直接投資流入東協及印度市場，主要由於區域內掌握技術人力、低薪資人口等，此外，無論科技、製造，或金融業，還同時擁有技術、原物料、金融自由化等資源配套。

新興亞洲長線投資必要配置

隨東協、印度濟成長，長線投資題材備具想像空間，去年表現持穩向上，黃筱雲認為，新一年度亞洲新興市場仍是中長線必要投資配置，隨全球與病毒共存、全面解封後，實體投資、貿易與消費力等，在短期內將快速復甦，而包括人口紅利、轉型經濟與訂單轉移等長線題材，仍將會持續成長及發展，現階段亞洲新興市場投資不妨搭配定期定額策略，掌握景氣沈澱期與經濟復甦回復期，新興市場成長動能。