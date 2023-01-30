新北群眾募資3大主題 扶植52組團隊

跳脫傳統框架 集資金額達1.6億元

新北市助群眾募資一臂之力，為全臺第一個投入群眾募資輔導培植新創團隊的地方政府，並且以「藉群眾力量，跨領域共創，為夢想領航」的理念，用行動支持創業者實現夢想，全面推動在地經濟以及產業發展。「新北市群眾募資輔導計畫」自109年啟動至今共扶植52組團隊，集資金額累計達新臺幣1.6億元，成功實現創意發想。

新北市經發局長何怡明表示，新北市突破舊有的資金挹注框架及規範，透過群眾募資以及輔導元素，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等階段，見證創意逐步轉化為商品的過程。新北群眾募資輔導計畫涵蓋「科技與設計加值」、「文化與創意發展」、「社會與地方創生」3大領域，並且針對產品屬性進行專案評估、市場調查、專案製作以及行銷宣傳等，量身訂做最符合團隊需求的集資策略，塑造專屬品牌形象，鼓勵團隊善用異業跨域合作，創造加乘效益。

「守寫字」收錄千個常用中文字，透過每天抄寫日曆的內容，並拍照上傳至APP打造特色手寫本，集資累積突破新臺幣500萬元。圖╱新北市經發局提供

新北群眾募資支持多項募資專案，內容含括科技酷品、智慧家居、數位文創、地方創生等。臺灣團隊ZINIZ在109年推出「時尚滅火器二代SAVIORE.M」，號稱史上最美、性能更強大的MIT滅火器，以簡約造型顛覆大眾對於傳統滅火器的印象，化身百搭精品，將防災意識融入日常生活；新型泡沫式藥劑與環保可分解材質，一壓即用、簡單直覺的噴霧式設計，有效把握初期撲滅火勢的黃金時機，集資金額突破新臺幣千萬佳績。

此外，擁有25年寢具研發生產經驗，近年來轉型自創品牌，運用多年的老經驗與專業技術，110年推出「放空枕」提升睡眠品質。研發全球唯一可拆分組合的雙枕面放空枕，兩種不同高度以及三種增高支撐墊，依消費者個人身型、床墊、頭型等需求調整枕頭高度，滿足仰、側睡時的頭頸支撐曲線，一推出即獲超過千人熱情支持，集資金額突破新臺幣680萬元，創下臺灣集資史上枕頭類第三名的佳績。

寢具代工廠近年來轉型自創品牌，運用多年的老經驗與專業技術，110年推出「放空枕」，一推出即獲超過千人熱情支持。圖╱新北市經發局提供

「我寫的這一年」以日曆產品「守寫字」參與111年群眾募資計畫，呼應臺灣青年世代重視的「儀式感」議題，發展出多元的商業模式。收錄千個常用中文字，透過每天抄寫日曆的內容，並拍照上傳至APP打造個人字體。藉由參與本計畫，與臺灣硬筆書法家－葉曄（葉彞丞）合作，結合異業資源，打造特色手寫本，集資累積突破新臺幣500萬元。

新北市為扶植地方發展及多元文化，協助原住民及新住民業者上架至群眾募資平台，並提供多元管道，增加行銷亮點以及曝光度。如110年「越式三醬」專案，透過推廣越式料理，用食物作為臺越交流語言，開啟臺灣與越南的無限可能，也讓更多新住民在新北落地深根，輔導期間並帶領團隊參與亞洲最大新創盛會「Meet Taipei創新創業嘉年華」，透過多元的行銷，拓展新創團隊的國際能見度及通路；111年長期關懷三鶯地區原住民青少年的「社團法人新北市樂窩社區服務協會」提案《熱原拳擊隊》，藉由團體拳擊運動的陪伴與培力，建立自信與團體歸屬感，打造穩健的輔導基地。

新北市盼以「新北市群眾募資輔導計畫」為新創業者的第一哩路，協助團隊建構品牌，讓創意變影響力。新北將成為創業者的起始點，吸引優質團隊進駐，共創新的里程碑，讓更多的臺灣品牌從新北萌芽茁壯、邁向更大的世界舞臺！本計畫預計於112年3月下旬公告於經發局官方網頁及「來趣新北金發局」臉書官方粉絲專頁，歡迎有創新提案的業者持續關注。