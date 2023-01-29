復華：中國A股基金有機會引領2023年股市多頭漲勢

放完年假，投資人陸續歸隊，重新布局今年投資策略。事實上，因看好疫後復甦加上基期相對較低，外資早在自去年第四季末起積極買進A股，2023年以來持續加碼，帶動A股行情震盪走高，也進一步推升中國A股基金基效漲勢亮眼，引領股市多頭漲勢。

據統計，自去年11月起北上資金連兩個月大幅增持A股，包括貴州茅台、美的集團、招商銀行、五糧液、中國平安等大型股皆獲得逾百億元資金流入。今年來仍大筆掃貨，累計1月以來已淨流入逾人民幣900億元，已超越去年全年。

也因為有強勁的資金動能挹注，就基金績效觀察，理柏資訊統計(截至2023/1/17)，中國A股基金績效今年來類型平均報酬率達7.67%，為投信投顧公會分類之冠，其次是大中華股票型6.59%。

中國A股今年以來基金績效

基金名稱 今年來 近一周 近一月 復華中國新經濟A股基金 9.89 2.7 8.55 瀚亞中國A股基金 9.36 3.7 7.39 日盛中國戰略A股基金 8.17 2.34 7.71 柏瑞中國A股量化精選基金 7.84 2.58 5.3 摩根中國A股基金 7.75 2.94 7.75 富蘭克林華中國A股基金 7.74 2.92 10.51 聯博中國A股基金 7.72 2.52 6.52 兆豐中國內需A股基金 7.35 2.94 7.09 華南永昌中國A股基金 6.79 2.69 6.54 兆豐中國A股基金 6.11 2.7 6.46 匯豐中國A股匯聚基金 5.64 1.9 3.37

資料來源：理柏資訊，新臺幣級別績效統計至2023/1/17，單位：%

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，目前中國A股估值仍處歷史底部區間，由於民間市場資金充沛，加上機構法人持倉皆在長期底部，隨外資在2022年第四季陸續加倉，未來資金行情應可期待。在投資布局上，除了疫後復甦的內需概念題材之外，中長線可留意具競爭力的新能源汽車、清潔能源，底部反轉的半導體、醫療及科技前沿的科創板。

看好解封後的經濟表現，近期外資陸續上調中國2023 GDP經濟增長預測，摩根士丹利上調至5.7%，摩根大通、高盛亦分別有5.3%、5.2%。同時摩根士丹利認為，中國A股2023年表現有望是全球表現最佳。