復華：中國A股基金有機會引領2023年股市多頭漲勢
放完年假，投資人陸續歸隊，重新布局今年投資策略。事實上，因看好疫後復甦加上基期相對較低，外資早在自去年第四季末起積極買進A股，2023年以來持續加碼，帶動A股行情震盪走高，也進一步推升中國A股基金基效漲勢亮眼，引領股市多頭漲勢。
據統計，自去年11月起北上資金連兩個月大幅增持A股，包括貴州茅台、美的集團、招商銀行、五糧液、中國平安等大型股皆獲得逾百億元資金流入。今年來仍大筆掃貨，累計1月以來已淨流入逾人民幣900億元，已超越去年全年。
也因為有強勁的資金動能挹注，就基金績效觀察，理柏資訊統計(截至2023/1/17)，中國A股基金績效今年來類型平均報酬率達7.67%，為投信投顧公會分類之冠，其次是大中華股票型6.59%。
中國A股今年以來基金績效
|基金名稱
|今年來
|近一周
|近一月
|復華中國新經濟A股基金
|9.89
|2.7
|8.55
|瀚亞中國A股基金
|9.36
|3.7
|7.39
|日盛中國戰略A股基金
|8.17
|2.34
|7.71
|柏瑞中國A股量化精選基金
|7.84
|2.58
|5.3
|摩根中國A股基金
|7.75
|2.94
|7.75
|富蘭克林華中國A股基金
|7.74
|2.92
|10.51
|聯博中國A股基金
|7.72
|2.52
|6.52
|兆豐中國內需A股基金
|7.35
|2.94
|7.09
|華南永昌中國A股基金
|6.79
|2.69
|6.54
|兆豐中國A股基金
|6.11
|2.7
|6.46
|匯豐中國A股匯聚基金
|5.64
|1.9
|3.37
資料來源：理柏資訊，新臺幣級別績效統計至2023/1/17，單位：%
復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，目前中國A股估值仍處歷史底部區間，由於民間市場資金充沛，加上機構法人持倉皆在長期底部，隨外資在2022年第四季陸續加倉，未來資金行情應可期待。在投資布局上，除了疫後復甦的內需概念題材之外，中長線可留意具競爭力的新能源汽車、清潔能源，底部反轉的半導體、醫療及科技前沿的科創板。
看好解封後的經濟表現，近期外資陸續上調中國2023 GDP經濟增長預測，摩根士丹利上調至5.7%，摩根大通、高盛亦分別有5.3%、5.2%。同時摩根士丹利認為，中國A股2023年表現有望是全球表現最佳。