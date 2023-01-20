歡慶新光60！新光登高大賽「為永續共好而跑」

此次攜手友邦共好推動台帛旅遊 ，將於1月31日截止報名

全球綠色意識抬頭，致力永續發展目標已成世界趨勢。適逢新光邁入60週年，新光人壽與新光人壽慈善基金會訂於2月25日舉辦第40屆新光摩天大樓登高大賽「為永續共好而跑」，期藉由活動喚起民眾對氣候變遷、環保減碳及糧食安全等多項永續議題的重視。

為迎接疫後國際旅遊潮，促進帛琉友邦共好，報名成功者也可獲得帛琉五天四夜旅遊、新光醫院頂級健檢及電動自行車等共百萬好禮抽獎機會。此外，新光人壽提供多樣精選農產品作為完賽禮，讓參賽者享用產地直送的低碳蔬果，期盼促進在地特色邁向永續經營，驅動台灣永續蓬勃發展。

新光登高大賽自1994年開始舉辦，以健康安全為主題、公益為號召，多年來持續推廣全民運動，堅持善盡企業社會責任，每次均將報名費捐做公益，累計至今公益捐贈達1億6200萬餘元，參加人次累計超過20萬。因應ESG企業理念，賽事更是採永續規劃、對環境影響層面最小方式舉辦，並在2018年獲得SGS認證，為台灣首個榮獲「ISO 20121永續活動管理系統」的登高賽事，以實質行動落實永續發展理念。

第40屆新光登高大賽開放報名中，報名成功者即可獲帛琉旅遊抽獎機會。圖／新壽提供

此次登高大賽協辦單位新光醫院，成立邁入30週年，長期善盡社會責任，協助政府投入醫療外交，提供帛琉多起醫療援助。2020年於新冠肺炎疫情期間，啟動「友邦防疫視訊」，突破時間及空間限制；2021年協助促成「台帛旅遊泡泡」；2022年初Omicron病毒傳播，組成「帛琉防疫醫療團」，協助當地醫護採檢防護，給予確診臨床指導，與帛琉有非常深厚的淵源，更以醫療協助鞏固兩國邦誼，功不可沒。而今年登高報名抽獎好禮，提供前往帛琉旅遊機會，也是希望倡導帛琉「永續旅遊」政策，呼籲大家在探訪世界景點、體驗異國風情的同時，也能顧及當地自然環境與生態保育，落實更永續的觀光行為。

該次活動以慶祝新光60周年，號召新光關係企業員工組隊報名，也特別邀請近三屆成績表現優異選手報名參與，總限額999人。同時，設有不計時體驗組，強調趣味性，邀請大小朋友共襄盛舉，一同關注環境變遷及社會永續議題。民眾只要報名繳費成功，即可獲得帛琉Palau紀念帽，報名費也將全額捐贈，一起攜手做公益支持台灣永續發展。

新光人壽深耕台灣一甲子，特別重視在地經營與公益回饋，並積極朝永續企業目標邁進，自去年啟動《新光一畝田幸福餐桌》ESG公益計畫，推廣「永續飲食」觀念，從生態平衡、環保減碳、食農教育、農村創生等多元面向，關心台灣食安及永續農業發展，鼓勵大眾續食零浪費。為力挺台灣在地優質企業產品，此次登高特別準備新光小農產銷的優質農產品做為登高大賽的完賽禮，並呼籲大家自備環保購物袋，「食在地，享當季」之餘，傳遞健康飲食理念，創造環境永續發展，達成新光60週年「有光在，實現每個期待」的願景。

第40屆新光登高大賽報名自1月16日開始至1月31日止，民眾可至新光登高大賽網站https://active.skl.com.tw/Runup/報名，相關資訊亦可洽登高大賽免付費服務專線0800-724-365。