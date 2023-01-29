超前部署年終規劃保障 中壽加碼好禮三重抽

「532原則」配置年終獎金 提前為退休、家庭經濟及生活保障做準備

上班族最期待的年終獎金已陸續入袋，根據人力銀行調查顯示，2023年高達95.9%的企業預期會發放年終，平均為1.33個月，創九年來新高。中國人壽提醒上班族在拿到年終開心之餘，更要妥善分配年終獎金以發揮其最大價值，建議可以採用「532原則」將年終分成三等份，除了留作必要性支出及慰勞自己一年來的辛苦之外，可趁資金較為充裕的時候，透過配置年金險累積資產，並及早為退休生活作準備，若面臨「上有老、下有小」的照顧重任，也可投保定期壽險來補強基礎保障，除了可守護家人，也為家庭經濟建構最完善的保護網。

令人最期待的年終獎金該如何規劃？中國人壽建議的「532原則」，也就是將年終獎金依據用途分別妥善運用，5成可用於強化保險保障來轉嫁風險、3成運用於必要性消費，如房屋整修、家電汰換等，另外2成則用來犒賞自己一年的辛勞，如規劃旅遊或是春節紅包，若民眾在思考強化保險保障的部分，不妨可投保「中國人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」年金險，在年屆高齡時，就能擁有年金保險的定期給付或一次給付，即可用於規劃退休生活費用。繳費期間還可依照自身需求，選擇分期繳費或是彈性繳費，靈活運用支配所得。而面對不可預期的意外來臨，為避免造成家裡沉重的經濟負擔，建議超前部署投保低保費、高保障的定期壽險，如「中國人壽e同守護定期壽險」，除可轉嫁風險外，也可以給予自己及家人完整的保障。

以40歲男性為例，為了美好的退休生活，如果投保「中國人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，年繳保費新台幣(下同)10萬元，並假設往後年度以宣告利率1.98%為前提下，持續繳交15年後，若選擇第15個保單年度末一次領回的話，可領到171萬1,546元；若投保20年期「中國人壽e同守護定期壽險」，保險金額100萬元，年繳保費僅需4,000元，平均一天不到11元，於通過核保後即可獲有百萬保障，用小錢建構大保障。

值此喜迎兔年之際，中國人壽同時推出「喜兔開運水晶收集趣」網路投保抽開運紅包活動，讓您在強化自身保障之餘，還可參加好禮三重抽。凡於2023年2月底前，利用網路投保中國人壽任一保險商品、完成繳納保險費並符合相關條件時，且於2023年4月15日前無撤銷、變更或解除契約等情形，即可獲得乙次抽獎機會，最高可獲得價值8,000元的SOGO百貨電子禮券及其他例如LINE POINTS點數等好禮，詳細活動辦法請詳見中國人壽官網。