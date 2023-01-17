遠雄人壽以公益微型保險落實公平待客

遠雄人壽30年來，秉持溫暖正直、貼心誠懇的精神深耕在地保險服務，亦積極推展多項ESG永續作為，透過實際行動守護全台弱勢。為提供經濟弱勢民眾及微型社福機構保險保障，發揮以人為本的核心價值，遠雄人壽連續9年推動「公益微型保險」，藉由縣市政府推介及同仁愛心推廣，迄今已與全台11縣市、43所社福機構合作，其中8成為身心障礙者服務單位，超過5成為服務60人以下且地處偏遠之微型社福，保障範圍涵蓋南投、台東、雲林、屏東等縣市，為全台近2萬弱勢家庭提供超過60億元保險保障，響應政府普惠金融政策、善盡保險企業社會責任。

遠雄人壽微型保險為經濟弱勢及中小型社福機構，提供因應特定風險基本保障的保險商品，避免弱勢民眾因遭受突發事故對家庭或個人經濟造成嚴重衝擊，為關懷「弱勢中的弱勢」，堅持以公平待客精神，竭誠服務每一位有需求的民眾。有位住在桃園龜山鄉工業區的黃伯伯，一人獨居在不到2坪的空間，行走不便且平常靠拾荒維生，黃伯伯平時一天需撿拾許多資源回收才能存到320元保費(相當於50萬微型保險保額)，這可能是一般人一頓餐食的花費，卻是這位父親想要透過保險保障守護子女的愛。遠雄人壽業務同仁不僅主動為其說明微型保險的價值，每年更不辭辛勞到府服務，甚至主動協助續保，持續給予關心並提供保障，服務同仁感性的說：「無論地方再遠，我都堅持完成這個愛的任務，讓黃伯伯留給子女的愛延續下去。」遠雄人壽期許每位員工都能成為發起善意的起點，在臺灣偏鄉以及容易被人忽略的角落推廣微型保險，讓良善力量不斷向外傳開，給予需要幫助的人源源不絕的正能量。

遠雄人壽已連續7年捐贈犯罪被害人保護協會微型保險，並為身心障礙者、罕病病友、癌友、犯罪被害者、受暴婦女、經濟弱勢、特殊境遇家庭成員、家庭照顧者及弱勢長者等族群撐起保障防護傘，並獲金管會「微型保險業務績優獎」及「微型保險身心障礙關懷獎」肯定，未來持續以回饋保障關懷的初心，將公平待客精神延伸至各角落，為國人生命增添更好的生活。