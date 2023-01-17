新加坡與美國投資者看好臺灣新創突破熊市闖東協市場

看好臺灣產業與東南亞7億人口的新興市場互補商機，Rainmaking Innovation Taiwan（RMI）在2023年與東南亞、美國矽谷的投資者，成立Rainmaking Alternative Ventures（RAV），向有意前往東協擴展的臺灣企業進行投資、市場媒合。

RAV管理合夥人莊劍偉表示，新成立的RAV已經火速完成臺灣北部、南部團隊的首批招募，也啟動與東南亞最大風險債基金公司，新加坡Genesis Alternative Ventures，以及美國矽谷K2 Venture Finance的多邊協議，首次串起臺、美與東南亞的三方科技投資網絡，尤其是促進起源於矽谷銀行模式、規模達上億美元的風險債（Venture Debt）基金的投入。而根據Genesis Alternative Ventures與歐洲工商管理學院（INSEAD）的最新報告，東協的獲投新創，正在或曾使用風險債資金的比例高達82%！並預期未來18個月對風險債的需求持續攀升。

K2 Venture Finance管理合夥人Tony Huang(前排左起)、Genesis Alternative Ventures財務長Martin Tang和管理合夥人Dr. Jeremy Loh;Genesis 臺灣投資合夥人烏仕明博士(後排左) 、 RAV管理合夥人莊劍偉(後排右) 。圖／兆宇資本提供

此前，RMI與RAV團隊已和高雄亞灣新創園良好合作，在2022年解封之際，率先帶領脫穎而出的5家科技新創前往新加坡，並傳來捷報，共與13家跨國企業達成合作意向。RMI也與新加坡方面協商，推動我國新創在亞洲最大的新創會展Singapore Week of Innovation and Technology（新加坡創新與科技週，簡稱SWITCH）首度亮相，向來自40多國，100多家跨國企業進行市場拓展。

莊劍偉解釋：「風險債基金是臺灣新創走出國際不可忽視的新工具，但我們也要篩選優秀、準備好的團隊。2022年7月起，RMI積極促成經濟部中小企業處與新加坡貿工部旗下Action Community for Entrepreneurship（ACE）在新加坡駐臺北商務辦事處和駐新加坡臺北代表處見證下簽定三方MOU，現已成為臺星兩國最大的新創資源合作平臺。」

獲悉此消息後，Genesis Alternative Ventures新加坡總部也應RMI邀請來臺考察新創公司。基金臺灣投資合夥人烏仕明博士分析：「新加坡已經超越香港的金融地位，且相關資本會加強投向可落地東協的高科技、數位新創。已知中、韓政府逐年加碼投入預算，推介他們的新創，而歐、美、日的大企業、家族基金，更早就透過入股當地風險債與創投，完成佈局。臺灣無論是科技新創或成熟企業，都應該留意這波趨勢。」值得注意的是，本次亞灣新創南向行程也引起了星國政府有關部門重視，作為回應，推出了4家完成募資的高成長新創，透過RMI與RAV來臺與我國大型企業洽談AI、半導體等技術合作。

RAV基金團隊也透露，臺灣有多家新創公司已向其提出計劃，預計2023年將利用募到的風險債資金，在越南、馬來西亞或印尼等地，在熊市中逆勢展開海外收購與擴張。

