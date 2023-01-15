中壽送暖 認購快樂襪助瑪利亞青年自立

由瑪利亞社會福利基金會(下稱瑪利亞基金會)籌備，第一家由群眾募資而生、心智障礙者擔任創作者的「瑪利YOUNGの快樂襪子店」實體門市，日前在台中盛大開幕，除了盧秀燕市長到場剪綵，也迎來訂單好消息。中國人壽認同瑪利亞基金會理念，為鼓勵瑪利亞青年自力更生，與「瑪利YOUNGの快樂襪子店」聯名製作環保再生快樂襪，並認購3,000雙贈送中壽同仁，成為首家合作客製的企業。大疫之年，社福團體募款不易，瑪利亞基金會是中壽長期合作的公益夥伴，繼上月發起「一份保單一份愛，傳遞希望分享愛」活動，再度認購快樂襪，讓愛的接力不止息，在寒冬中感受來自中壽的幸福暖流。

「謝謝同仁一年的付出，讓我們一起穿好襪、做好事、過好年」中壽總經理黃淑芬表示，為感謝同仁辛勞，特別送上由瑪利亞青年所彩繪創作的「快樂襪」給全體同仁，上面印有代表中壽企業精神的「we share we link」字樣，希望中壽人在感恩的季節感染快樂，穿在腳上、暖在心頭，並以行動響應公益，實踐愛與關懷的企業精神，也藉此拋磚引玉，邀請更多企業及社會大眾一起投入參與，用熱情與溫暖讓愛的接力不止息。

穿一雙快樂襪，等於做3件好事，第一件好事：幫助瑪利亞青年自立，成功跨出第一步，快樂襪每幅創作都代表瑪利亞青年視角及不同的創作故事，除鼓勵用創意展現自身才能，協助從受助者轉變為價值創造者，也為心智障礙者提供更多工作機會，翻轉生命的價值;第二件好事：環保愛地球，快樂襪從襪身原料到包材，皆使用對環境友善的材料，每製作一雙快樂襪，等同回收再利用2支寶特瓶，除符合ESG，也獲歐盟環保無毒認證;第三件好事：中壽盼發揮拋磚引玉的力量，持續創造善的循環，希望各界踴躍購買，讓快樂襪子店永續經營。中壽同仁在收到快樂襪後，紛紛表示：「收到超有意義、好窩心的禮物，謝謝公司的用心」、「用創意做公益，這個禮物讓人格外難忘」。

中壽長期扶持瑪利亞基金會，除了支持心智障礙學員藝術治療畫畫班運作，幫助提升學員軟實力及獲得藝術療癒外，更贊助極重度多重障礙服務大樓設備經費，讓近百位心智障礙者得到更完善的照護;並支持歷史相片牆牆面重建，協助展現機構服務理念，提升社會能見度。中壽期許透過自身金融影響力，讓更多社會大眾關懷並支持弱勢團體，並持續攜手公益夥伴創造最大的價值，一同實踐永續共好的願景。