美利達曾家第三代接班 曾上原升任總經理

國際知名的高級自行車、電動輔助自行車產銷大廠「MERIDA」美利達公司（9914）於今天（13日）董事會通過，從今年（2023）2月1日起，該公司總經理由現任總經理室副總經理曾上原升任，董事長由原身兼總經理的董事長曾崧柱續任，為美利達第三代接班向前邁出重要的一步。

74年次即將接任總經理的曾上原是美利達公司創辦人曾鼎煌的長孫，早於2004年起就已進入美利達公司由基層做起，多年來經過生產製造、採購、產品研發與行銷等部門的完整歷練，熟悉美利達集團的整體運作與自行車產業，近幾年並成功主導美利達公司ERP（企業資源規劃）電腦系統的全面更新，同時，為了企業永續經營與地球環保，現正帶領美利達啟動落實「ESG」（環境保護、社會責任、公司治理）的改革大計。

新任總經理曾上原也是熱愛自行車運動的人士，且身體力行，多次參加鐵人三項競賽，並完成極度艱難的「一日雙塔」520公里單車自我挑戰。面對後疫情時代的挑戰，總經理曾上原表示，將本著對自行車的熱情，帶領美利達「以誠實穩健，互助熱情的企業胸懷，創造無限競爭力，回饋企業人群」。

剛歡慶建廠50週年的美利達公司2022年合併營收為369.2億元，較2021年成長25.8％，2022年前三季EPS為10.32元。

美利達自行車與電動輔助自行車分別占台灣自行車總出口額30％以上，在國際市場佔有一席之地，美利達（MERIDA）也以4.67億美元的品牌價值，名列台灣最佳十大國際品牌（BEST TAIWAN GLOBAL BRANDS）。