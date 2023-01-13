凱基銀行推新春理財限時美元高利定存

凱基銀行兔年迎新春開運禮別出心裁，今年特別結合文創與新銳藝術家徐書涵聯名推出好兔成雙—「萌兔發財水」與「錢兔似錦發財米」，以可愛白兔簇擁花團，象徵新春財氣與福氣雙收，造型討喜令客戶迫不及待拿回家，凡凱基銀行貴賓客戶就有機會獲得限量新春開運禮。此外，凱基銀行也祭出限時美元優惠定存活動，定存利率最高4.8%，兔年開春給客戶最實在的雙倍好禮！

凱基銀行歡送虎年、喜迎兔年，致贈給貴賓好兔成雙—「萌兔發財水」與「錢兔似錦發財米」，已特別先將發財水放在金庫加持吸滿財氣，除了可飲用、入菜料理，建議可依據民俗習慣擺放於家中或辦公室財位，或裝入噴霧瓶裡再噴灑室內，象徵財富滿屋、遇水則發；發財米則可以分次烹煮，每次使用少許量後再把家中的米放入補充，以象徵財庫綿延不斷、財氣興旺一整年。

凱基銀行預估2023年全球經濟下滑應屬難免，上半年金融市場仍會出現修正，屆時避險需求將再次推動美元指數出現上漲行情，建議民眾可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，相對受到民眾青睞。凱基銀行因應市場變化並搭配新年時節，推出限時限量美元優惠定存活動，活動期間到2023年2月24日止，定存利率最高4.8%，讓客戶兔年開春財氣雙倍收！單筆最低承作金額美元一萬，以新資金承作三個月期可享4.5%，一年期可享4.6%，若是首次在凱基銀行開立帳戶，更提供新戶加碼，一年期最高年利率可達4.8%。

以美元五萬試算，新戶以新資金承作一年期美元高利定存約可領到新臺幣72,000元的利息，較一般牌告利率可多領15,000元；既有客戶一年期可享4.6%，約可領到臺幣69,000元，長短天期都照顧到了，民眾可趕緊把握新春理財機會。

此外，針對民眾對於外幣及出國旅行換匯需求攀升。凱基銀行也順勢推出網路銀行的換匯優存方案，凡透過網路銀行指定換匯優存活動專區，將資金轉換為美元並同時辦理定存，可享7天期定存年息7%及1個月期年息4.5%的優惠利率，另也提供人民幣、澳幣、紐幣及加幣等5種幣別選擇，在增持外幣的同時，也可以獲得額外的利息收益。

除了結合多種新年、存款活動，凱基銀行更致力於富足客戶人生，自2019年起邀請年輕新銳藝術家進駐分行策展，天母分行將於1月16日起以徐書涵創作之少女與兔子為展覽主軸揭開兔年序幕，歡迎喜好藝術的民眾一起用青春美好的視覺饗宴迎接新年，來凱基銀行享好利、看好展、過好年喔。

詳細活動內容可利用凱基銀行官網查詢。承作美元優惠定存，可直接透過全省凱基銀行分行或致電客服辦理（02）8023-9088或0800-255777；換匯優存，限由網路銀行申辦