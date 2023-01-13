民眾申請貸款 幸福貸提供4種小撇步提高過件率

民眾有時會手頭不方便，若要向銀行申請貸款，個人信用會被高度重視，每家銀行皆會多方面審慎評估。幸福貸款透露，若民眾選對銀行、選對貸款方案，就有機會提高過件率，因此歸納出 3 個評估要點、4個貸款地雷及 4 個提高過件機率小撇步供人們參考。

3個評估要點可影響信用分數：

1.信用卡繳費、使用狀況：民眾持卡期間是否固定消費，卡費在期限前已全繳清，盡量不要只繳最低應繳，可能會被銀行判定為月光族。若卡片太多難以管理，建議註銷很少使用的卡片，留下正常往來且累積良好紀錄，持有越久越容易加分。

2.聯徵報告的信用紀錄：聯徵中心收集全台金融機構的客戶往來紀錄，調閱民眾金融紀錄後一覽無疑，還有專屬評分，維持良好紀錄才能獲得高分。提醒民眾勿一次送件多間銀行，因「調閱頻繁」也會扣分。

3.有薪轉有加分：每月薪轉相當於跟銀行有固定往來，且銀行對你的薪資與公司資料已有相當程度的了解；若無薪轉，也可選擇存款最多的銀行。

銀行不喜愛的地雷區亦列為如下：

1.信用瑕疵/不良：民眾若拖欠卡費、催繳紀錄、拖車戶，甚至強制執行等，被銀行拒絕的機率相當高。

2.負債比過高 ：金管會規定無擔保貸款額度不能超過月收入 22 倍，若需求額度過高或月收入過低都可能被拒絕。

3.無收入證明：穩定的收入來源是評估還款能力的重要依據，所以沒有可提出的收入證明更容易被婉拒，即使有房屋或汽車也可能申請困難。

銀行不喜愛的地雷區，小心別誤踩。圖／幸福貸款提供

提高貸款過件率的 4 個小撇步：

1.員工優惠貸款：有些大企業會與銀行簽訂員工優惠貸款，因此民眾有機會取得更好的利率或額度。

2.特定職業貸款：有些銀行會針對特定職業推出貸款，如外送員、軍公教、律師、醫師、護理師、建築師、上市櫃公司員工、百大企業員工、電商平台賣家，民眾可視自己職業有沒有符合優惠貸款的條件。

3.薪轉貸款：若以上皆不符合，可查詢自己薪轉銀行有無推出薪轉優惠貸款，對於民眾則是相當有利的方案。 4.代辦公司媒合：找代辦公司就像懶人包，從最適當的銀行方案、試算利率額度等打造一條龍的專業服務，節省親自尋找以及辦理手續時間，但要注意使用者付費原則，提供完善媒合服務，但會收取代辦費用。