臺灣企銀請名家揮毫贈春聯 現排隊人潮

董總寫下「金兔躍臺，企銀長紅」吉祥金句，期許來年財運滾滾來

迎接農曆新年，臺灣企銀為歡慶春節喜慶氛圍，於年前串聯北中南三地，舉辦「新春新企象，銀兔送吉祥」名家揮毫贈春聯活動，邀請書法名家至總行及分行現場揮毫，贈送春聯給來行民眾分享滿滿的福氣，和民眾一起過好年。

開筆儀式於今(12)日在臺灣企銀總行營業部盛大舉行，由該行董事長林謙浩及總經理張志堅率領經營團隊共同開筆，寫下「金兔躍臺，企銀長紅」吉祥金句。臺灣企銀表示，透過新春揮毫活動與民眾交流互動歡慶佳節，也期望營收與獲利以「兔躍」之姿躍上新高，經濟景氣長紅，兔年財運滾滾來。

今年臺灣企銀串聯北中南三地辦理揮毫活動，邀請書法名家鄭紅雪、張壹然、林佳儒以及林登隆老師至臺灣企銀書寫春聯，鄭紅雪、張壹然連續兩日至臺北總行揮筆灑墨，兩人協力聯手，鄭老師以彩墨書畫、張老師黑墨書寫，以毛筆細膩的筆觸勾勒並渲染出靈動線條，限量贈送的「圖字並茂」春聯精美度十足，湧現排隊領取人潮。

新春揮毫為傳統藝文民俗活動，臺灣企銀除了推廣傳統文化，並支持在地藝文及藝術家發展，定期於該行「意象大稻埕」藝文空間辦理各項展覽活動，打造藝術文化交流平台；另積極推動銀髮照護，該行於全臺贊助成立20家銀髮樂齡學堂，以實際行動關懷社區長者；另每年捐助偏鄉國小營養早餐，照顧孩童健康發展不間斷，善盡企業社會責任將愛心點亮社會角落。