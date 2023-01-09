農金資訊通過ISO 27001資安認證

展現農金資訊對農漁會客戶資訊安全與服務品質的承諾

因應ESG的永續發展，伴隨新興科技應用衍生之風險，如何在追求永續之際又能兼顧資訊安全，成為公司治理重要課題，蔡總統也多次重申資安即國安，全國農業金庫子公司農金資訊(股)公司(以下稱農金資訊公司)不僅建立農業金融體系資訊平臺，更關注資訊安全管理，配合行政院農業委員會農業金融局的「金融資安行動方案」，導入ISO 27001資訊安全管理系統，於111年12月16日通過「UKAS/TAF」雙認證，在專業審視下通過各項高標準要求，充分展現農金資訊公司對農漁會客戶資訊安全與服務品質的承諾。

農金資訊表示，歷經9個月無數次的會議討論後凝聚共識，搭配教育訓練課程，建構成熟完備的資訊安全管理體系，妥善控管資訊的機密性、完整性和可用性，從事前預防、事中監控、事後應變等不同面向控管，在強化資訊安全管理時，也得以掌握資訊資產的風險水準並有效管理，為推動農漁資訊共用百分百整合奠定基石。

未來，農金資訊公司將依據ISO 27001標準「計劃－執行－檢查－行動（PDCA）」持續進行改進，鞏固資訊安全可加強企業經營韌性，進一步引領農漁會推動資訊安全，以創新服務造福農漁民、以數據科學整合農漁會、以智慧科技提升農漁產業競爭力，健全農漁會資訊安全管理，為未來農業金融體系數位轉型建立良好基礎。