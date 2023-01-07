台灣Smart ETF (00905)2月1日除息

農曆年前後好消息不斷，多達14檔以上ETF，也預計於1月底2月初配發股息。富蘭克林華美投信1月5日初次公告，2022年4月成立的台灣Smart ETF (00905)基金將於2月1日首次除息，該ETF將首次配發股利，並以1月30日二次公布訊息為準。

元月除了期待紅包行情外，有高達20檔以上的ETF將進行除息，配股率不等於報酬率，相關資訊可上網詳見各公司官網、投信投顧公會或公開資訊觀測站。

富蘭克林華美投信1月5日首次「分配收益公告─新增 (ftft.com.tw)」，富蘭克林華美台灣Smart ETF證券投資信託基金(00905)收益分配期前公告，2023年首次配息將啟動，除息前2個營業日公布，除息交易日為2月1日，配股率不等於報酬率，實際上配發金額以1月30日之公告為準，收益分配發放日為今年3月6日。

針對目前台股市場，(00905)基金經理人林承漢表示，台股新年裡在總經面仍處於前景不明的狀況下，素有全球景氣金絲雀的台灣出口11月數據衰退幅度高於市場預期，就產業面來看，11月財報多數主流公司營收遜於預期，因需求不溫不火造成廠商去庫存步調不夠快，市場原先憧憬的iPhone出貨量恐不如預期，但仍需觀察一月中下旬各產業龍頭大廠公布的第四季與12月財報，相關對2023年H2景氣前景預測。

然而，林承漢認為，市場普遍預期2023景氣可能走一波前低後高走勢，但隨著去年台股大幅修正後，截至2023年1月4日止台股本益比(P/E)已經來到5年來平均1倍標準差下方，從價值的角度來看有利外，根據彭博股利預測以2023年1月4日價格計算，台灣加權指數未來12個月股利率仍可能達4.9%，不論從價值面的角度或是防禦型的股利收入來看，台股仍具潛在投資價值。

2022年發行的「00905 FT臺灣Smart ETF」為首檔多因子策略股票型ETF，今年元月已發布首次季配息公告，根據過去統計顯示00905追蹤的特選SMART多因子指數股利率過往多優於台灣加權指數，值得投資人納入投資參考。在波動的市場中，不妨利用（00905）三核心策略，透過為品質、價值及動能因子來追求市場報酬(β)+超額報酬(α)，其中「品質因子」篩選財務品質及結構佳的公司股票，「價值因子」使用股東收益率等5項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司，「動能因子」追尋股價技術面趨勢之外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面及基本面的順勢投資策略。華美投信認為，多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，期望新的一年讓投資能更簡便且順心。

*「FT台灣Smart ETF」(00905) 官方網頁：https://www.ftft.com.tw/Areas/00905/index.html