台中銀行落實金融友善服務

再添ATM新增「網銀／行銀密碼重設」服務

台中銀行致力打造友善金融環境，屢屢以行動來配合政府政策並切合社會大眾的期待。111年度針對分行的ATM使用便利性的提升，除了新增視障語音服務、多國語言服務外，近日內再新增「網銀／行銀密碼重設」功能，具體落實公平待客原則與普惠金融政策，讓金融友善服務再添一樁。

台中銀行表示，有鑑於客戶使用網路銀行、行動銀行常會因為忘記使用者密碼，或密碼輸入錯誤超過三次就被鎖定而無法登入使用，要專程跑一趟銀行臨櫃重新申請設定或至網路銀行搭配讀卡機重新設定密碼，台中銀行不諱言指出，要客戶跑一趟銀行或自備讀卡機，都造成客戶的不便並且常有客訴，為了消弭客戶怨言且提供更多元的設定管道，因此著手改良實體ATM可重新設定密碼的服務，以提升客戶在電子化交易的方便性。

台中銀行表示，ATM可以方便的做「網銀／行銀密碼重設」，除了提供更友善的金融服務外，也注意到客戶的網路交易安全機制不容忽視，因此，針對資訊安全議題，此服務也提供三道安全機制，除了透過金融卡與客戶基本核驗身分外，也多一道發送簡訊OTP到客戶手機認證的動作，保障客戶的使用安全。

據金管會最新統計，截至2022年10月底，全台ATM台數已超過32,500台，顯示民眾對於ATM的需求不下於隨處可見的便利商店，而ATM也為民眾帶來便利的生活，台中銀行也將持續優化新增ATM多樣性的服務，讓客戶都能更安心、更便利的使用ATM。