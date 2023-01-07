第十屆「臺灣保險卓越獎」選拔開跑

桂先農：持續走過二十年，時光不斷演進，但目的不變，鼓勵保險業界昂揚向上、奮鬥不懈、與時俱進，發揮保險保障安定社會人心，支持經濟發展

臺灣保險卓越獎對於保險業界最重要的意義，在於肯定保險業安定社會人心的貢獻；該獎項已成為保險業界重要的焦點，眾所矚目的「第十屆臺灣保險卓越獎」選拔活動，訂於1月16日起至4月12日止受理報名，主辦機構保發中心特別於1月6日召開記者會，宣布選拔活動正式開跑，有意參選之保險業者可報名參加。

保發中心董事長桂先農表示，保險卓越獎邁入第十屆，表示該獎項已持續走過二十年，時光不斷演進，但目的不變，期望以正面肯定的方式鼓勵保險業界昂揚向上、奮鬥不懈、與時俱進，尤其在天災、疫情等動盪年代中，保險業發揮保險保障安定社會人心，支持經濟發展，特別要透過臺灣保險卓越獎的頒獎表達肯定與支持。

此外，為響應全球永續發展趨勢，以及金管會「綠色金融行動方案3.0」計畫，期整合金融保險業資源，並以公私部門協力合作，達成國家淨零轉型的政策目標，「保險卓越獎」也將綠色環保與永續納入評審考量；今年特別增加有關綠色金融及ESG的評比，引領保險業不僅只是「最會賺錢」的企業，而是「對社會最好」的企業。

「保險卓越獎」率先導入無紙化的報名及審查程序，節能減碳、提升效率，從報名資料開始，全部以網路直接上傳至專屬網站，減少紙張印製及郵寄成本，並簡化報名作業流程；透過客觀、公正、專業的評審，選拔優質保險公司，促使保險業者積極提升保險專業及服務品質，並鼓勵保險從業人員以服務保戶為志業，維護消費者權益。

桂先農鼓勵所有具有參加資格的業者，包括本國保險公司、保險經紀人公司、保險代理人公司、保險公證公司與外國保險業在臺分公司踴躍報名參賽，再保險公司可以選擇壽險或是產險組別報名參賽，藉由君子之爭，共同努力創造保險業良性競爭，並藉由互相觀摩學習，產生競爭效率，促進保險業健全發展。

第十屆臺灣保險卓越獎延續歷屆精神，從保戶服務、人才培訓、資訊應用、風險管理、公益關懷等各個面向選拔優質的保險業者，每個獎項針對該類別參賽公司各設金質獎一名、銀質獎一至二名。 保發中心召開記者會宣布選拔活動開跑，有意參選之保險業者提出110年至111所完成的業務作為參賽的佐證資料，自112年1月16日起至4月12日止受理報名，頒獎典禮將訂於112年8月30日，假福華國際文教會館卓越堂盛大舉行。

第十屆臺灣保險卓越獎活動詳細資訊可至『財團法人保險事業發展中心保險卓越獎專區』下載，網址：https://www.tii.org.tw。