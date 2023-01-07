新光金控舉行全國經理會議

以「新光六十，永續創新」為策略主軸 全力以赴迎接2023年

新光金控1月6日舉行「2023年全國經理會議」，旗下各子公司近700位幹部共同與會。2023年適逢新光集團創業60週年，新光金控以「新光六十，永續創新」為年度策略主軸，並擬訂以「穩定獲利，增加淨值」、「開創利源，拓展市場」「資源整合，深化綜效」、「數位轉型，優化體驗」、「注重法遵風控，完善公平待客」、「落實公司治理，推動永續經營」做為未來發展六大策略方向。展望未來，新光金控將秉持集團老董事長吳火獅「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」的創新精神，追求獲利穩定，發揮經營綜效，並持續深耕價值客群，優化客戶體驗，以數位提升業務成長動能，落實永續發展，開創新商機，為新光打造下一個璀璨的六十年。

新光金控董事長許澎開場表示，感謝全體員工的努力，在2022年變動劇烈的環境影響下，攜手同心走過辛苦又挑戰的一年。新的一年依舊充滿嚴峻考驗，期許全體經理人齊心帶領團隊衝刺業務、做好風險控管、活用數位科技，並遵循老董事長吳火獅給新光人的家訓，善盡社會責任、落實公平待客、強化金融韌性，提升企業永續能力，抱持著全力以赴的態度一起面對2023年。

新光金控總經理吳欣儒表示，2022年在疫情起伏、快速通膨及加速升息的三面衝擊下，新光金控及各子公司依循既定的策略方向前進，在業務、服務及財務上持續發展，取得值得鼓舞的成果。此外，也再度入選「道瓊永續世界指數」成分股，躋身國際永續經營一流企業之行列，優異表現皆歸功於全體員工的付出。展望今年，仍將持續面臨高通膨、高利率的金融環境，需透過調整利源結構，以穩定獲利；持續提升數位成長動能及深耕客群經營，以落實永續發展，期許大家一起攜手努力，在不確定的大環境下，發揚新光的創新精神，開創新局。

會中邀請行政院數位發展部長唐鳳預錄影片簡報，以「建立全民數位韌性」為題，與新光經理人分享成立數位發展部的目的。唐鳳指出，數位發展部的核心理念是建立「全民數位韌性」，運用數位科技，促進多元共創，創造引領世界的台灣模式，並透過「社發」（社會發展共榮）、「產發」（產業發展轉型）及「突發」（突發應變韌性）三個層面，強化全民數位韌性基礎。數位發展部的英文簡稱moda， 期許未來能成為台灣數位發展的「馬達」，實現智慧國家的願景。

此外，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，以「淨零時代對金融業的挑戰與機會」為題，首先分享巴黎協定、聯合國永續發展目標（SDGs）與企業永續之關聯性，並建議新光金控應將氣候變遷議題，視為企業永續發展的關鍵重點，全方面的評估與量化氣候相關風險、機會與財務影響；並剖析金融界對永續發展的轉型路徑，透過永續金融策略及行動方案，引導新光金控營運策略朝向淨零減碳的方向邁進，以回應國際趨勢與主管機關的政策方向。

新光金控去年度的策略主軸為「數位創新，永續傳承」，檢視去年數位成果，整體數位客戶、數位申辦及自動化比率均大幅提升。此外，也積極擴能員工價值，並且運用科技，加速思維、服務和人才轉型，快速布局未來營運的動能。在永續發展上，2022年再度入選DJSI世界指數、榮獲CDP氣候問券領導等級評比，也發佈TCFD 報告書，推動集團減碳計畫，積極與國際趨勢接軌，有系統的在企業永續發展持續精進。

新光金控除在永續經營績效屢獲國內外各評比肯定外，子公司新光人壽獲頒「國家品牌玉山獎」6座獎項，更榮獲「傑出企業獎」及「最佳產品獎」全國首獎最高榮譽，以及金管會公平待客「績優金融機構」；子公司新光銀行專業服務獲頒卓越銀行評比「最佳數位金融服務獎」及財訊財富管理「本國銀行最佳數位智能系統獎」，在友善職場上獲頒「亞洲最佳企業雇主奬」；子公司元富證券服務及商品備受肯定，榮獲臺灣服務業大評鑑「證券業服務優良銀獎」及今周刊評鑑「最佳商品獎第一名」，以及多元信託創新榮獲「最佳證券商財富管理信託創新獎」。金控及子公司於企業經營、產品開發及專業服務成果豐碩深獲各界肯定。 展望未來，新光金控將以「低碳、創新、共好」的永續價值主張，發揮「有光在 實現每個期待」的精神，為所有利害關係人創造最大的價值，實踐企業永續經營的願景。