把信託融入英語教育創宣導新模式

臺灣企銀攜手空中英語教室，札根信託人才培育

臺灣企銀落實金管會信託2.0「人才培育、宣導及產學合作」主軸，同時響應2030雙語政策，扎根年輕世代英語教育，與「空中英語教室」攜手發表信託宣導文章及教學短片，透過生活化的案例講解信託功能，讓年輕讀者在學習英語的過程中，同步了解信託優點，並藉由信託機制及早做好生涯規劃，是業界首創信託業務結合英語教材的宣導方式。

臺灣企銀表示，深耕信託教育，須先讓年輕世代對臺灣高齡化及少子化社會所衍生的問題有所共鳴，從周遭生活經驗切入宣導，包括將「信託2.0」及「都更2.0」計畫相結合，強調都市更新建案開發資金可專款專用，亦可保障房屋交易安全；另外「長照結合信託」則是避免高齡長者退休金遭詐騙或不肖子女覬覦侵占等風險，同時可支付醫療費用及安養機構費用。

不僅透過英語教學宣傳信託，臺灣企銀多管齊下，持續前進多間大專院校，辦理金融實務專題講座及信託2.0課程，積極為業界培育相關人才。該行更走遍全台各地傳授信託觀念，從小學生至大專院校學生、社區居民及國軍等族群，並於該行全台贊助成立的「銀髮樂齡學堂」辦理系列活動，以實際承作案例使高齡長者更加了解安養信託觀念。

臺灣企銀長期耕耘信託業務，鼓勵同仁參加培訓如高齡金融規劃顧問師等課程並取得相關專業證照，期許開發與市場接軌的信託商品。該行去年已獲金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑第1期－安養信託獎」、亞洲企業商會（Enterprise Asia）「AREA亞洲企業社會責任獎–社會公益發展獎」、《Trust Award》多元信託創新獎「最佳都更危老信託創新獎」及「最佳創新型態信託獎」二項優質獎，未來會持續推廣信託理念，積極透過跨業合作建構全方位生態圈，成為客戶首選的最佳服務夥伴。