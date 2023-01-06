全球人壽攜手兆豐銀 推傳承兼健康雙效保單

資產傳承、健康促進、壽險高保障三合一

根據衛生福利部110年國人死因統計結果顯示，依死亡率排序，惡性腫瘤(癌症)位居十大死因排序首位註1，110年因癌症死亡人數為5萬1,656人，占總死亡人數28%。不過，隨著醫療科技日新月異，癌症篩檢工具越來越多元，如能透過癌症篩檢早期發現，不僅能監控癌症發生風險，亦能早期治療並進一步追蹤，以達到健康促進防癌之目的。有鑑於此，全球人壽與兆豐銀行攜手推出「全球人壽珍愛520利率變動型美元終身壽險(定額給付型)」，透過3大特色，協助民眾更加了解身體狀況，守護自我健康，保障家人未來。

癌症嚴重威脅國人的健康，惟有透過癌症篩檢早期發現，早期治療，不僅能為自身健康把關，亦能避免後續花費更龐大的醫療費用。依據國民健康署指出註2，早期大腸癌診療的存活率高，5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌5年存活率則不到2成；另攸關婦女健康的乳癌篩檢，第0期及第1期乳癌的5年存活率逾94%，然而第4期乳癌的5年存活率僅約35%，因此鼓勵民眾積極定期接受癌症篩檢，以維護自身健康。

全球人壽表示，此次攜手兆豐銀行，合作推出「全球人壽珍愛520利率變動型美元終身壽險(定額給付型)」主要具有3大特色，包括特色一、「『珍』心守護健康」，本商品是一款外溢保單，保戶於保單約定之健康檢測有效期間內，完成指定之癌症篩檢後即可符合健康促進的條件，希望保戶在完成保障規劃的同時，也能即早對自我進行健康管理，進一步維持身體健康。

特色二、「『愛』家強化保障」，投保後享有終身保障，並可善用分期定額保險金的功能，讓指定保險金透過定額方式分期給付予受益人，達成資產安心傳承、讓保險替自己守護家人的目的。

特色三、「『520』外溢回饋」，完成癌症篩檢，即可於第二保單年度起，享有0.5%的續期保費折扣回饋，繳費期滿後至第20保單週年日止，每年仍生存時還可領回標準體年繳保費的0.5%之健康回饋金，一次篩檢可享有20年回饋，不僅能守護自我健康，也保障家人未來。全球人壽指出，本商品是健康促進外溢保單，透過保單設計的健康促進條件與外溢機制，除了讓保戶可以利用癌症篩檢來達到早期發現，早期預防之效果外，也有助於降低商品的理賠風險。

受疫情影響，不少國人對於自身保障的風險意識開始提升，對於想要滿足傳承、保障與健康管理功能者，「全球人壽珍愛520利率變動型美元終身壽險(定額給付型)」，具備多元資產配置、首年高倍數保障可安心守護家人、利用健康促進功能鼓勵保戶透過癌症篩檢即早對自我進行健康管理，達到照顧自己、珍愛家人、分期定額給付功能可提前規劃資產傳承等目的，一次滿足3大保障需求。