BingX五大資安防護 用戶數增長超過10倍

2022年幣圈動盪，三箭資本、FTX、Voyager等知名加密貨幣公司接連倒下，年中LUNA & UST美元穩定幣脫鉤事件造成不少交易所暴雷，虛擬貨幣指標之一比特幣價值暴跌，一年跌幅超過60%，各家交易所受到前所未有的質疑，多數面臨大量資金出逃和流動性深度下降等風險。儘管在熊市如此逆境下，BingX反而在逆勢成長，於今年正式突破500萬用戶量大關，躍居全球前五大交易所，觀察BingX為什麼能逆流而上繳出亮眼成績單，主要關鍵因素為保障用戶資金安全為第一原則，交易所零盜失歷史不只透明更安心。

自2018年成立以來，BingX 經歷數次極端行情考驗，期間無任何資安盜竊事故，創下錢包零盜失歷史，BingX 將平台資訊安全與用戶隱私為守則，持續投入大量人力及技術守護用戶資產安全，憑藉全球領先技術和扎實頂尖安全體系，BingX提出五大安全防護措施，確保平台安全和保護全球用戶：

內外安全風險控制：對於交易所來說，安全風險主要來自內外兩個方向，BingX 縝密的安全體系，將所有潛在隱患扼殺在搖籃里。BingX集成了Sumsub的兩步驗證過程。 Sumsub的KYC系統使用先進的人工智慧技術，能夠檢測網路犯罪活動的潛在風險。 此外 BingX 還有著極為嚴格的內控制度，員工的機器、密碼、信箱等全須二次驗證。 銀行級微隔離解決方案：BingX採用銀行級的微隔離解決方案，對各部門的伺服器、中間件、資料庫都做了細緻入微的許可權管控，並已通過行業知名安全機構 CertiK和慢霧科技審計。BingX團隊聚集了全球頂尖安全架構、Web安全、App安全、終端安全、紅藍對抗、區塊鏈安全等領域的專家，單日有效對抗攻擊流量超九百萬條，保障每日數十億美金交易的安全穩定。 嚴密的安全體系：BingX 一直奉行嚴密的安全體系，除了錢包的冷熱隔離等系統安全措施，還嚴格執行著安全漏洞 0 天升級、運維資料庫定期審查的規則。 並同步警惕資產行情波動帶來的用戶風險，採用了HBO主流平臺現貨標記價格，對異常價格實施動態監控，一家出現異常，立即剔除，以此來降低資產大幅波動對用戶的風險。 設立風險準備金：風險準備金是由BingX平臺設立，用於為維護合約交易正常運轉提供財務擔保和彌補因平台不可預見風險帶來虧損的資金。

5.建立安全戰略合作：2020年BingX就已與慢霧科技達成安全戰略合作，雙方針對數位貨幣行業中的底層公鏈安全研究、鏈上數據分析、威脅情報同步、反洗錢等多個環節持續密切合作。BingX也十分重視安全保障的持續優化，不僅入駐慢霧區併發佈了 「安全漏洞與威脅情報賞金計劃」，對發現並提交漏洞的使用者，將依據漏洞威脅等級提供獎金。

2022年該公司宣布與Sumsub建立合作夥伴關係，Sumsub 是一個用於身份驗證、合規和自動欺詐保護的一體化套件。與Sumsub的KYC系統集成，該系統使用先進的人工智慧技術來檢測和預防潛在的網絡犯罪。與此同時，BingX在美國和加拿大獲得官方批准，可作為受監管控制的貨幣服務業務 (MSB) 交易所運營。

就交易所危機處理面，BingX在FTX倒閉後一個月內隨即發佈默克爾樹儲備證明報告，承諾不挪用使用者資金，對使用者的資產做100%的保證金儲備，加強了BingX 所有用戶資產透明度的保證，並同時也是業界第一個透過Marzars完成儲備證明的交易所，除此之外，BingX成立四年來期間無任何資安盜竊事故，創下錢包零盜失歷史，憑藉全球領先技術和扎實頂尖安全體系，通過第三方權威機構如CERTIK等相關安全審計，團隊聚集了全球頂尖安全架構、Web 安全、App 安全、終端安全、紅藍對抗、區塊鏈安全等領域的專家，單日有效對抗攻擊流量超九百萬條，保障每日數十億美金交易的安全穩定。

BingX捐贈300萬協助花蓮防災救災。BingX/提供

實際交易面觀察，BingX是業界第一個推出跟單功能的加密貨幣交易所，其多項產品優勢讓該交易所能脫穎而出。穩定的合約交易和跟單交易業務，讓BingX目前已成為市場上跟單交易量體最大的平台，友善簡潔的介面除了可以讓新手除相當友善的交易產品，複製大神策略外，優秀的交易員亦能爲自己創造額外收益。BingX也不斷地優化及推出突破性創新產品與服務，如近期推出「跟單保險金」、「訊號交易」及「永續合約」等領先行業首創的獨家產品，不僅兼顧讓新手小白可以透過這些獨家產品安心且快速進入市場，同時也能讓老手能更加專業地交易與提高獲利勝率。BingX目前也提供現貨交易 0 手續費的優惠、以及提供網交易格服務，同時省下自主盯盤時間，讓網格機器人24小時自動捕捉盈利機會。

BingX 不僅致力推廣與創造更多社交平台的機會，今年更將觸角延伸到不同領域，如在體育方面贊助了職棒樂天桃猿、職籃攻城獅，在娛樂方面也與知名喜劇演員喬瑟夫單口喜劇合作、備受年輕人喜愛的太空港國際音樂藝術節、嘻哈節目大嘻哈時代2以及新北耶誕城，並同時在每季都會舉辦捐血活動，邀請用戶一起熱心做公益，更是在今年花東地震事件捐贈花蓮300萬地震救助金，讓生活的每一個角落都能有BingX參與，落實「社交娛樂」，佈局全球、深耕在地用戶的理念，讓台灣民眾覺得與品牌更加貼近。