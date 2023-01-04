搶攻健康險市場　公勝保經攜手華碩打造數位健康大聯盟

運動風氣日益盛行，運動人口亦越來越多，根據體育署運動現況調查成果統計，國人參與運動人口比例達80.2％，規律運動人口比例達33.9％，外溢保單也連年快速成長。瞄準外溢保單商機，公勝保經(6028)聯手華碩（2357），並與保誠人壽、安達人壽等多家保險公司合力推出外溢保單串聯服務，透過結合健康穿戴、大數據分析，打造保戶專屬整合性數位健康平台。

因應外溢保單市場持續成長，根據金管會的統計，前3季外溢保單新契約件數達89.47萬件，年增88％。公勝保經總經理蔡聖威指出，外溢保單是保戶透過運動、健檢數值達標以獲得保費回饋或保額增加。隨著民眾健康意識抬頭，運動風氣及健康穿戴裝置普及化，在整合性數位健康平台上線後，透過穿戴裝置同步上傳，結合保戶的體能數據與運動紀錄，除了讓保戶更輕鬆掌握自己的運動頻率、強度與時數，有利於保險公司掌握大數據後，針對優質客戶提供專屬保費回饋機制，創造使用者、保戶、保險公司三贏的外溢效果。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩電腦近年深耕智慧醫療，致力於穿戴裝置型態來體現智慧醫材的價值。過去只能在醫院透過專業儀器才能收集到的數據，現在隨著成熟化的健康穿戴與整合性平台，個人健康資訊跨界結合保險業者及外溢保單的服務，以健康數據為基礎，匯流金融價值鏈，完成以「人」為中心的數位健康生態系。

公勝保經資訊部暨數位商務發展部協理楊振和指出，外溢保單採用運動、健檢數值達標可獲得保費的折扣，保單商品分為健走型、健檢型、健康管理型，但回饋計算方式仍依各家保險公司認定為主。個人化健康數據將逐步驅動產業創新。華碩數位健康平台以數據共享為初衷，保險業者在使用者授權後，可從ASUS VivoWatch健康穿戴裝置上取得穿戴者個人健康數據，並透過平台彙整保戶的生理徵象變化與產生進一步的視覺化分析圖表。同時，保險業者也能將平台整合嵌入業者本身系統，積極發展自己的大數據模型，更具體精算出風險，進一步提供差異化或客製化承保。

楊振和說，此次公勝保經透過結合華碩智慧型穿戴裝置，建構完整的數位健康生態系應用，減少以往複雜的資料認證環節，參與合作的保險公司透過平台水平整合，能更精準進行相關數據的認可與回饋審查機制，未來更可以透過此數位健康生態系發展出客製化的保單商品與服務。