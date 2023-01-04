高息ETF去年績效比一比！那一檔最抗跌？

2022年台股重挫22.4％，高股息ETF（指數股票型基金）表現相對抗跌，6檔成立滿一年的高股息ETF，跌幅都小於大盤，其中，FH富時高息低波ETF(00731)，含息報酬率-5.05％，表現居冠，且近三年總報酬率為29.72％。投信法人建議，ETF選股邏輯會決定績效，建議投資人投資高息ETF時，應留意比較，選出適合自己的。

法人建議，想投資高股息ETF的人，雖然可以參考市場很多投資專家達人分享經驗，但最終還是要選擇適合自己的，像是市場上有11檔高股息ETF，都有不同特性，想要賺價差的，可以挑波動較大的，但相對要承擔較大風險；想要穩穩地存股的，就適合波動較小的。從去年績效來看，高股息ETF落差很大。

FH富時高息低波ETF(00731)基金經理人陳仲愷指出，去年之所以能有穩定表現，主要關鍵在於ETF本身的選股邏輯，是從台股市值前150大股票中，挑選出60檔過去股利配發較多的個股，再進一步篩選出40檔低波動的股票，這樣的方式可以避免股價大起大落，同時又能掌握產業脈動，選出獲利好的高股息股票。

00731的重要持股，包括電信三雄，屬於防禦型股票，去年股價相對抗跌，這樣的情況，也同樣出現在各國股市，公用事業股票，表現都是相對抗跌的；其次，金融保險股也是00731的重要持股，比重超過3成，其中，接近七成都是銀行股，是投資人喜歡存股的標的。正因00731主要配置在電信股、金融類股這兩大類股，遇到去年這樣的股市空頭年，相對於電子類股來說，受衝擊相對較小，因此讓00731去年相較於其他ETF以及主動型基金，表現來得抗跌。

產業分散，避免集中在單一產業，比較能分散風險，反觀主題型的ETF，聚焦在某一種產業的，例如鎖定電動車，一旦遇到空頭年，績效波動會很大。投資人除了關注高股息，其實也應該思考，自己是否能夠承受股價大幅波動，去年就是很好的例子，有些高股息股票，殖利率雖高，但有的股價跌幅超過20％，投資人可以問問自己，能不能承受這樣的股價起落？

一般投資人常有的迷思，是誤解低波動可能代表漲不動。他說，有的股票雖然波動低，但可能是一路漲上去，未必「抗跌不跟漲」；且在空頭年，低波動股票股價相對抗跌，對於存股族來說，反而比較適合，晚上可以睡得安穩。

00731去年的含息報酬率-5.05％，波動度11.71％，在成立超過1年的ETF當中表現居冠；近3年總報酬率29.72％，波動率14.71％，這證明了不只是抗跌，還會跟漲。