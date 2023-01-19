董事致母公司受有重大損害 應負損害賠償責任

甲君為A上市公司之董事長並兼任子公司B公司之董事長，甲君利用B公司董事長權限以B公司名義貸與鉅額資金予C公司，嗣因C公司無力清償借款，致B公司將借款餘額提列呆帳損失，A公司因持有B公司100％股權且對B公司具有控制關係，亦需將B公司之損益計入A公司投資損益，甲君未忠實執行業務，違反善良管理人之注意義務，致A公司受有重大損害。

案例說明：

法院認定縱使A公司與B公司法人格不同，惟該2公司獨立性薄弱，A公司與B公司在營運、財務損益結果具實質一體性，B公司形同A公司之內部單位，故甲君在B公司違反職務行為，與其在A公司所為者無異，本件因甲君違法執行職務，規避B公司董事會決議監督而單獨核准借貸鉅額資金予C公司，致B公司受有資金流失且無法受償之損失，而A公司係持有B公司100％股權之母公司，對B公司具有控制關係，亦受有同額之損失，甲君身為A公司負責人，未忠實執行業務，違反善良管理人之注意義務，使子公司B公司超額借貸予C公司，危及B公司經營之資本維持，並使A公司受有損害，應負損害賠償責任。

公司董事應注意：

公司董事依公司法第23條規定負有忠實義務及善良管理人注意義務，執行業務應為公司謀取最大利益、防免公司受有損害，以免違背公司與股東對其之信賴，董事以子公司名義所為之不法行為亦屬違反母公司董事職務，致母公司受有重大損害即應負損害賠償責任，不可不慎！(參考臺灣高等法院107年度金訴更一字第1號民事判決)