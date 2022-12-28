遠銀攜手萬事達卡 首推新型跨境「全速匯」

全台首家24H跨境全額迅速到匯服務

遠東商銀為了幫助民眾解決速度、成本、透明度不足等現實挑戰，現與萬事達卡合作推出具四大特色的「遠東商銀全速匯」，提供客戶，第一、好便利：365天/24小時全時段皆可匯款；第二、好快速：最快數秒就入帳；第三、好掌握：APP即時查看進度；第四、低成本：推廣期間手續費新台幣 188元起，為客戶串聯各種金融應用場景，打造具速度、準度、即時性跨境匯款新興服務，有效解決客戶痛點。遠東商銀總經理周添財於12月28日記者會上指出：「遠東商銀深耕並佈局各項數位金融創新，近年陸續推出五大金融生態圈，此次與萬事達卡合作全台首家新型跨境匯款服務『遠東商銀全速匯』，創新版圖再下一城。」

「遠東商銀全速匯」幫助客戶解決跨境匯款的痛點與斷點，例如：協助海外代購業者即時掌握交易進度、解決海外投資族群資金延遲到帳問題，也為留學生的父母減輕因頻繁進行海外學費、生活費跨境匯款所生可觀的交易手續費，同時滿足其他有海外匯款需求的族群。此服務在遠東商銀APP就能簡單操作，進行美國、德國、英國、澳洲、新加坡、香港、日本等多國原幣匯出服務，全時段皆可匯款、最快幾秒鐘就能入帳，遠東商銀始終致力於將銀行功能放到客戶的手中，讓客戶隨時隨地能輕鬆使用金融行動服務，感受「Banking in your hand, Anytime Anywhere」的生活。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文也在記者會上表示：「透過萬事達卡全球的跨境匯款服務，我們提供銀行端串接個人與企業的即時支付，串聯全球超過100個市場並支援超過60種貨幣匯兌，以提供台灣消費者與企業更安全高效的交易網絡。」

為歡慶「遠東商銀全速匯」跨境匯款服務上線，自2023年1月4日起至2023年3月31日之推廣期間，手續費限時最低新台幣188元，推廣期間跨境匯款成功的每筆交易，皆享匯款國來回機票的抽獎機會(1名)，匯款到哪個國家就抽該國來回機票，歡迎有跨國匯款需求的民眾一起來體驗，簡單三步驟，一分鐘完成交易。步驟一、APP功能列表點選「全速匯」完成APP裝置驗證設定；步驟二、選擇收款國家/貨幣，輸入匯出資訊；步驟三、確認交易內容即完成交易，完成後還可進行交易查詢與追蹤。「遠東商銀全速匯」2023/01/04起上線，歡迎民眾共同來體驗 24H跨境匯款全額迅速到匯，更快捷、便宜、透明的新金融服務。