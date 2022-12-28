統一投信台股基金規模兩年翻倍 排名前三

今年台股落入熊市，台股基金規模也受影響。根據投信投顧公會資料統計，全體台股基金11月底規模為3,595億元，今年來減幅約1成，前十大投信公司合計規模占比84％，九家皆呈現萎縮，唯有統一投信例外，仍維持高達1成的正成長，使得投信公司規模排名重新洗牌。

統一投信在熊市保持逆勢成長趨勢，台股基金規模從今年初排名第六，11月以369億元規模躋身前三。

若拉長時間，會發現在全民理財熱潮下，國人對於台股基金的投資維持上升趨勢。近兩年全體投信台股基金規模增幅達33％，其中，統一投信近兩年台股基金規模增幅，更是高達103％。破百億的規模增速，也讓統一投信成為前十大投信中，台股基金規模成長速度最快的投信。

統一投信擁有優質的台股投研團隊，競爭優勢日益壯大，為投資人追求長期穩健的報酬，也持續獲得投資人的信賴。該公司投研團隊以紮實基本面研究著稱，擁有多位歷經多空淬練的資深經理人，平均金融資歷18年，成為團隊的核心穩固力量；同時，也積極培養優秀的研究員，為團隊注入新活水，並且打造暢通的溝通平台讓團隊成員能共同分享與成長。

目前統一投信旗下台股基金，最為人熟知的是「黃金三角」，三檔長青基金包括統一黑馬、統一奔騰、統一大滿貫，20年累積報酬率都超過1,000％。憑著長期穩健的績效表現，讓投資人今年不懼逆風行情，對三檔基金都是積極逢低申購，以真金白銀投下信任票。同時，在定期定額扣款方面，統一投信近年來保持扣款三冠王的寶座，這三檔基金也是名列投資人最愛基金榜。

展望明年台股行情，統一投信表示，隨著美國通壓力紓解，聯準會升息腳步放緩，對股市帶來的影響也逐漸鈍化。主計處預估台灣經濟成長也將於第一季落底，下半年景氣將優於上半年，有望帶動台股表現。由於台股本益比仍低，基本面具韌性，震盪的行情反而提供中長線投資機會，建議投資人以定期定額，淡定面對股市波動。