越買越減碳 中壽用綠色採購實踐淨零碳排

再獲雙項綠色採購績優肯定，發揮壽險業價值鏈影響力。

「淨零綠生活」是臺灣2050年淨零轉型12項關鍵戰略之一，企業愛地球，可以從提升綠色採購力開始做起！中國人壽持續將淨零碳排、永續經營理念融入營運策略與採購政策等日常作業，長期落實優先購買「低污染、省能源、可回收」等具環保節能標章的綠色產品，日前再獲雙項綠色採購績優肯定，除了第二度獲得行政院環保署國家級認證表揚，成為「綠色採購及綠色消費推廣績優單位」，更連續七年獲臺北市政府環境保護局「民間企業與團體綠色採購績優」肯定。2016年至今，中壽綠色採購總金額合計超過新台幣2.7億元，未來也會持續將綠色思維深耕於採購流程中，創造友善環境綠色消費力，展現中壽不斷秉持與社會共好、尊重環境的初心。

中國人壽表示，為發揮壽險業的價值鏈影響力，中壽持續推動綠色金融、開發更多創新低碳的保險服務與各項環境永續作為，包含推行電子保單、遠距刷臉投保、使用FSC™(森林管理委員會)驗證的環保紙張、可再生且無毒環保的大豆油墨、減少紙張使用，支持環保印刷製品，將永續共好的觀念落實於日常業務與作業流程。同時，中壽更發揮「We Share We Link」的企業精神，以企業採購影響力邀請供應商加入「減少碳排」行動，並以永續經營理念支持在地供應商，2021年最新企業永續報告書也指出，中壽在地採購金額比例達99.63%，中壽期盼藉由提高綠色採購力，為共創綠生活產業鏈，邁向淨零轉型，多盡一份心力。

因應金融產業特性，中壽以具有科學基礎的方式提升減碳績效，展現與國際標準接軌的永續作為。除了導入TCFD(氣候相關財務揭露)框架管理氣候風險，並取得全球第一張「ISO 14097:2021氣候變遷投資活動評估及報導報告」確證聲明書；也藉由「多公益」理念支持社會企業，力挺在地好物，連續六年獲頒經濟部「Buying Power創新產品及服務採購獎勵機制」國家級榮耀肯定。

未來，中壽會繼續響應集團2045年達成全資產組合淨零碳排的願景，完成在2030年達成自身營運淨零碳排的階段性低碳轉型目標，逐步降低企業自身營運對環境的衝擊，追求與自然環境永續平衡發展。此外，中壽也根據集團ABCDE策略，提倡並擬定節能減碳、資源與能源管理的可行方案，並於各個營運環節整合永續發展目標，串連公益團體、社會企業、NGO等公益夥伴，建構價值鏈，擴大社會共融力，以創新的思維及積極的行動力，推動永續善循環，善盡企業社會責任，成為「最值得推薦與信賴的壽險公司」。