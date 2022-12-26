輸銀攜手廠商共度難關

民國68年，政府為因應國內產業結構轉型之需，於財政部轄下設立輸出入銀行，為一政策性專業銀行，擔負著官方輸出信用機構(ECA)的政策性功能，提供出口貸款、保證及輸出保險等專業金融服務。回顧過去，該行積極扮演政府重要政策的推手，主要任務在於配合經貿政策，協助廠商拓展外銷市場，規避貿易風險，促進我國產業升級及經濟發展，肩負金融支援之責，該行以輸出保險幫助廠商強化在新南向市場之國際競爭力，並深化廠商外銷貨款收回之保障，讓企業走出去的每一步都穩健踏實。

綜觀目前國際情勢，國際貨幣基金(IMF)下修2023年全球GDP成長率，全球經濟可能正進入長期的疲弱成長和高通膨情形，尤其是各國的高通膨情況日趨嚴重，各國央行持續調高利率，許多國家甚至可能面臨經濟衰退的困境，尤其是陸續傳出新興市場的倒債消息，使得全球經濟成長前景蒙上陰影。鑒於廣泛的不確定性，經濟情況可能因一連串「相互關聯」風險進一步惡化，包括地緣政治的緊張升高、大幅升息以遏制通膨和薪資增長，經濟復甦前景依舊嚴峻，全球前景具高度不確定性，預測明年國際市場需求將大幅下滑。

在如此艱困的經營環境下，為協助因全球景氣影響而發生營運困難之廠商繼續開拓海外市場，以及減輕廠商負擔，降低出口風險，輸出入銀行在經濟部國際貿易局的專案經費支持下，對我國出口廠商提供徵信費及保險費雙重優惠，期能協助出口廠商轉嫁應收帳款無法收回的風險，全面協助業者將衝擊降到最低，幫助其度過難關，確保產業經濟穩健。

該行表示，將繼續積極發揮政策性銀行之功能，並深化與各商業銀行的合作，提供廠商完善的應收帳款保障，以有效提升廠商對外接單能力，促進我國出口貿易之發展，開創新的出口成長動能。