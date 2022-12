北富銀羽翼分行 開啟身障學生就業新模式

全台第一間「職場共融分行」,特教生擔任櫃台實習行員,開啟身心障礙學生就業轉銜新模式

為協助身心障礙畢業生順利從學校銜接到職場,台北富邦銀行在台北市教育局指導下,與台北松山家商合作進行身心障礙學生金融培力計畫,率金融業之先,遴選四間分行設為「羽翼分行」,由特教生擔任櫃檯實習行員。北富銀於12月23日啟動儀式中,頒贈結業證書給學員,表彰學員們的努力和成長。

臺北市政府教育局副局長鄧進權表示,台北富邦銀行「羽翼分行」金融培訓計畫對特教班同學來說是一項有難度的新嘗試,曾有學生反饋,由於銀行櫃檯作業程序繁複,操作準確性會直接影響到顧客權益,在培訓剛開始時曾受到許多挫折、無法適應,甚至回家躲起來偷哭,然而在學校及職場友善的支持下,這些學生都願意接受挑戰、堅持到底。日後教育局也會持續拓展跨局處轉銜合作機制,豐富學生職業探索與就業媒合機會,以讓學生更適性發展。

松山家商校長張瑞賓表示,由於學校合作多年之實習職場多偏向步驟簡易、重複性高、勞動服務之職務,而專業技能班學生實習目標除職業態度之培養外,更期待能在專業能力上訓練與提升,因此要能覓得友善、包容及支持之職場更是困難。然而,台北富邦銀行與學校合作之「羽翼分行」金融培訓計畫,除能讓學生透過高櫃檯事務人員培訓之實習經驗,增進工作技能,培養自信外,更進一步促進學生對未來職涯選擇開拓更高、更寬廣的視野。

北富銀行銷長吳薏菱表示,聯合國「身心障礙者權利公約(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD)」中,特別強調「去機構化」,希望讓弱勢族群能走出受庇護的特定場域,走進社區,達到真正的共融。這也啟發北富銀探索身心障礙者進入金融職場的各種可能性。

「羽翼分行」成為全台第一間「職場共融分行」,透過產官學通力合作,開啟身心障礙學生就業轉銜的新模式。目前北富銀在松南、永吉、東門、基隆路四間分行均已設置「羽翼分行」專櫃,民眾有需要時不妨到這四間分行,給同學們更多服務機會。

北富銀長期致力踐行金融平權,從聽語障、視障、高齡長者到現今的身心障礙學生,期許能成為金融友善服務的領航者。其努力與成果也贏得各界一致認可,榮獲2021年「資誠永續影響力銀獎」、2022年財訊財富管理大獎「最佳公益推動獎」、2022年TCSA台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」等多項殊榮。

「羽翼分行」只是起點,未來將持續與松山家商合作,把執行計畫的經驗轉化為教案,與其他特教學校和產業分享,擴大這個新模式的影響力,期望透過更多企業的響應和學校的加入,為特教生開啟更寬闊的就業空間,一起成為創造共融社會的正向力量。台北市教育局及松山家商也分別致贈感謝狀及學生畫作予北富銀,對北富銀促進社會共融的正向作為表示肯定。