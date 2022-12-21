台灣超過3千位CFP®/ AFP專業認證有效持證人

社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）今（22）日公布台灣在2022年新取得CFP® CERTIFICATE 國際認證高級理財規劃顧問證照有225人；新取得AFP CERTIFICATE 理財規劃顧問證照計108人。根據統計，全球27個國家已有超過20萬人取得CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照，截止12月台灣已有超過3,000位CFP®/ AFP專業認證有效持證人。

FPAT指出，取得CFP®/AFP專業認證不僅可提升金融專業跨領域競爭力並強化職場上的優勢，在未來的專業領域中，更是無可取代的金融菁英。據統計，與去年相比，台灣CFP®認證數成長率高達12.9%，台灣位居前6大高成長會員國，國內累計至今的教育訓練人次也已經超過6萬5千人次，在金融領域，CFP®顧問已受到重視。

永續觀念抬頭，根據銀行調查，Z 世代從消費習慣到投資，傾向重視社會責任、環境保護的商品，因此，了解如何進行投資及投資領域為何，將是許多年輕一代將財務規劃視為一種健康或自我保健的形式，也反映當今多元化和技術塑造的金融生活。

臺灣理財顧問認證協會李長庚理事長曾指出，要拿到CFP®證照需要的不僅是更多的時間與努力，CFP®的核心精神是全方位理財顧問，是伴隨著客戶的一生，幫助客戶得以實現更好的生涯計畫。

新科取得CFP® CERTIFICATE 及AFP CERTIFICATE 證照名單洽：https://www.cfp.org.tw/cfpceremony/。