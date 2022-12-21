異業合作獲肯定 遠東商銀勇奪多元信託創新獎

因應臺灣社會高齡化及少子化趨勢，遠東商銀積極推出「遠銀樂齡安養信託」，集結金融科技與異業結盟資源，滿足客戶各式各樣的信託需求，日前更以結合機器人理財顧問的創新信託服務，榮獲第二屆《Trust Award》多元信託創新獎「異業合作推薦獎」，安養信託業務耕耘績效深獲肯定。

金管會主委黃天牧曾指出，「金融業營運來自社會的信任，期許金融業將信任基礎轉化為對社會更重要的影響力，用金融創造更美好的社會。」金管會更延續信託2.0第一階段理念，在今年9月推出信託2.0第二階段計畫，以滿足人生各階段所需的信託服務、擴展及深化信託業誇業結盟、增進高齡者及身心障礙者對信託服務的認識與觀念等三大核心為目標，持續鼓勵金融業推升信託服務功能。

遠東商銀總經理周添財表示，遠東商銀為發揮正向社會影響力，致力將「遠銀樂齡安養信託」打造為全方位信託服務，在「富、享、身、心」的架構上，照顧客戶每個人生階段，藉由遠東集團生態圈，包含醫院、電信、飯店百貨、學校等各項生活服務和優惠，以及長照關懷平台、心靈健康等異業資源，提供客戶充滿溫度的照護；同時，為豐富及提升「遠銀樂齡安養信託」服務內容，今年遠東商銀特別與外部保險經紀人、家族資產管理、自動化投資顧問服務業者合作，以信託服務結合機器人理財顧問，推出「安養信託結合捐贈功能」，打造新穎多元的新型態信託服務，讓客戶同時享有信託與機器人理財顧問的雙重服務，開創信託2.0下新業務模式。

在積極配合信託2.0政策異業結盟主軸下，遠東商銀未來將持續拓展「樂齡安養信託」的服務觸角，提供客戶高品質服務，讓客戶保障自己，並為愛的人延續美好未來。