賣車免煩惱 用 aifian 5 步驟轉售你的愛車

許多車主想換新車時，都會苦惱該如何處理既有車輛。轉售車輛不僅流程複雜，車輛的估價、議價、簽約等細節更是處處充滿「眉角」，讓一般民眾望之卻步。aifian 特別推出車輛轉售媒合服務，讓有意轉售自家汽、機車的車主，都能藉由平台一鍵媒合合適的廠商，並提供專業、合理的報價，讓車主能輕鬆轉售愛車，賣車不怕被當冤大頭！

aifian 營運經理郭昌叡表示，對普通人來說，要賣車其實沒有想像中容易。轉售車輛涉及很多專業知識，不管是找到合適的買家、預約看車、合約簽署、辦理過戶等步驟，都牽涉到複雜的程序及法規，一般民眾時常不得其門而入，轉而尋求二手車商協助。

然而，將車輛賣給二手車商其實也不輕鬆。郭昌叡舉例，每家車商提供的報價往往都不一樣，車主必須對自家車輛的車型、年份、使用情況等市場行情有一定熟悉度，才能在貨比三家後找到合適的車商。車主本身不僅要對車輛具備專業知識，和車商一來一往的斡旋中也會耗費許多時間與心力。他表示，aifian 最新上線的車輛轉售服務，就是希望能提供用戶安心、方便又快速的車輛轉售管道。

aifian 轉售車輛只需 5 步驟。車主只需填寫表單、紀錄車況並上傳車輛照片，在支付估價費後，aifian 就會為該車輛媒合車商。同時，aifian 也為車主的權益把關，確保取得最合理的報價，在雙方取得價格共識後，aifian 也會確保車商根據此價格派員親自到府看車、簽約，從詢價、看車、保險到過戶等細節，皆由 aifian 協助完成，不但能省去車主來回溝通的時間與心力，還能確保車主的愛車不會被任意殺價，讓整個交易過程透明、公正，是輕鬆又便利的不二選擇。

郭昌叡表示，aifian 作為新型態的電商平台，希望能透過平台服務降低交易門檻，讓用戶都能輕鬆、有效率地購買、轉售物品，給用戶最快速、安心的交易體驗。