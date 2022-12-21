瑞興攜手銀髮方舟社企共創高齡者樂齡生活

為響應「金融監督管理委員會」近年所推動之「信託2.0計畫」，瑞興銀行積極尋找跨業結盟夥伴，日前宣布正式與「銀髮方舟社會企業」合作，由瑞興銀行信託部協理楊明學與銀髮方舟社會企業執行長朱偉仁為雙方代表簽署合作備忘錄，象徵成為推動「信託加長照」觀念的重要合作夥伴，期望透過雙方資源的整合，在以信託的財產管理為平台，提供高齡者全方位生活面向之整合需求服務。

長照達人銀髮方舟社會企業執行長朱偉仁擁有21年長照機構經驗，執行長創立銀髮方舟社會企業的目的即希望透過整合各專業與社會資源為長照機構投入更多的專業與社會企業的活水。瑞興銀行與其跨業結盟，更強化高齡者之財產保護及長照之需求。

楊明學表示現今社會高齡化及少子化的趨勢，取而代之的是對於長期照護的需求。瑞興銀行偕同銀髮方舟社會企業即是希望透過信託規劃保護高齡者客戶財富安全，並借助執行長在長照的專業，提供客戶更多元便利的服務，讓信託更加貼近一般大眾的生活。

瑞興銀行長期深耕大台北在地社區已逾百年，致力提供客戶信賴的金融服務，此次與銀髮方舟社會企業正式簽訂合作備忘錄，整合銀髮方舟社會企業多年來在銀髮、長照產業界之資源與專業，相信更能提供高齡者客戶加倍完整的信託長照規劃與執行，讓客戶安心享受樂齡生活。