跨界共創平權環境 北富銀打造金融友善服務

台北富邦銀行長期關注社會議題，積極結合金融本業發展金融友善服務。為擴大金融友善影響力，北富銀於12月20日主辦「金融友善倡議論壇」，邀請主管機關、金融消費評議中心、社福團體、社會創新組織，共同探討如何藉由金融核心職能消除不平等，讓不同族群都能擁有同樣的金融近用權。

北富銀舉辦「金融友善倡議論壇」，攜手各界共同探討如何藉由金融核心職能消除不平等，讓不同族群擁有同樣的金融近用權。(左起依序為：金融消費評議中心董事長林志潔、金管會副主委童政彰、北富銀總經理郭倍廷、北富銀行銷長吳薏菱、聯合新聞網總編輯王茂臻)。圖/台北富邦銀行提供。

對比一般企業重視KPI關鍵績效指標，並以此作為員工表現評核的依據，金管會銀行局副局長童政彰建議金融業者更應以KPE「友善、熱情、同理心 (Kindness, Passion, Empathy)」取而代之，並透過完善無障礙設施、定期與各障別團體溝通、強化員工訓練、形塑組織文化以及建立標竿學習，提升金融服務之可及性、使用性和品質，具體落實金融平權理念。

金融消費評議中心董事長林志潔特別強調，能力越大、責任也應越大。企業責任的演進，從CSR、ESG，更進化到多元、公平和包容性的精神。金融服務業不應僅止於扮演好支持產業的「輔佐人角色」，更應以產業的主體性做前瞻思維，豎立典範。林志潔董事長期許金融業能保護金融脆弱群體使用金融服務的權利，持續提升服務的包容性和友善度，在機構領導人、員工與消費者三方共同努力之下，讓誠信經營和公平待客的理念落地執行。

北富銀總經理郭倍廷表示，金融平權的實踐是社會進步的重要指標，北富銀從文化的建立做起，對內推動公平待客與友善服務的教育訓練，對外持續與身心障礙權益團體對話，了解不同障別客戶的需求和痛點，將公平待客的精神，具體落實在服務設計中，期許透過多元、便利、貼心的服務，打造一個更平等友善的金融環境。

北富銀總經理郭倍廷參與「金融友善倡議論壇」，期許北富銀透過多元、便利、貼心的服務，打造一個更平等友善的金融環境。圖/台北富邦銀行提供。

社會議題千頭萬緒，在聯合國17項永續發展目標(SDGs)中，北富銀期望結合金融職能，優先為解決貧窮、就業及不平等問題貢獻一己之力。北富銀積極開發不同障別的友善措施，包括為聽語障民眾推出真人手語翻譯服務，以及優化視障客戶服務；著眼於超高齡社會的到來，北富銀亦積極改善樂齡服務流程以及推出專屬服務，營造樂齡友善的安全網；針對近年猖獗的金融詐騙，北富銀積極結合AI智能科技，提升防詐成效；同時積極投入金融教育及人才培力，包括延伸舉辦聽語障及視障學童專屬的理財營活動，以及線上和線下並進建立內部公平待客DNA。 北富銀致力消弭障礙、推動金融平權的各項友善作為，榮獲2021年「資誠永續影響力銀獎」、2022年財訊財富管理大獎「最佳公益推動獎」、2022年TCSA台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」等多項肯定。

北富銀行銷長吳薏菱表示，北富銀期許成為金融友善服務的領航者，發揮更大的社會影響力。此次舉辦「金融友善倡議論壇」，期能串聯產官學界、社福團體及社會大眾的力量，多管齊下，實現金融平權，打造金融友善服務生態圈。北富銀將持續深耕金融友善服務，並致力促進金融服務跨越障礙藩籬，讓各個障別、各種不同族群都能享有同樣的金融近用權，實踐普惠金融美好願景。