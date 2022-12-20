備戰超高齡社會，中壽加速業務通路轉型，陪練客戶樂齡人生，積極推動商品服務轉型，數位賦能驅動業務成長，成為樂退生活規劃專家。

高齡化已是全球趨勢，高齡化已是全球趨勢，高齡化已是全球趨勢，每個人都 在思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的 思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的 思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的 思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的 保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。

保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。 保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。 保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。 保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。

保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。 保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。 保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女以及自己的樂齡生活。 國發會推估 國發會推估 註 1，2025年台灣將邁入 年台灣將邁入 超過 20%都是 65歲以上老年人的 超高齡社會 。中國人壽 成立近 60年來始終「以客戶為中心」， 年來始終「以客戶為中心」， 年來始終「以客戶為中心」， 年來始終「以客戶為中心」， 為協 助民眾 做好進入超高齡社會的準備 做好進入超高齡社會的準備 做好進入超高齡社會的準備 做好進入超高齡社會的準備 ，中壽 全力 推動 高齡金融友善，從 高齡金融友善，從 高齡金融友善，從 商品規劃 、業務 人力發展 人力發展 人力發展 到服 務工具 數位 化的全面 轉型，幫助客戶善用保險商品提前規劃未來。

中國人壽總經理黃淑芬表示， 中國人壽總經理黃淑芬表示， 中國人壽總經理黃淑芬表示， 中國人壽總經理黃淑芬表示， 壽險業是以人為本的事，要 壽險業是以人為本的事，要 壽險業是以人為本的事，要 壽險業是以人為本的事，要 壽險業是以人為本的事，要 從客戶需求出發 從客戶需求出發 從客戶需求出發 。因應超高齡社會 因應超高齡社會 因應超高齡社會 因應超高齡社會 來臨， 中壽 提前 布局 ，藉由 開發 多元創新的 多元創新的 多元創新的 數位工具 數位工具 、強化 人才培育 人才培育 及調整 商品策略， 商品策略， 啟動業務通 啟動業務通 路轉型列車， 讓業務團隊 兼具數位 力與專業力 ，成為客戶樂齡人生裡的最佳陪練員 。

隨著醫療與科技的進步，長 隨著醫療與科技的進步，長 隨著醫療與科技的進步，長 壽將成新常態 。為照顧活到老，更要得好的客戶 為照顧活到老，更要得好的客戶 為照顧活到老，更要得好的客戶 為照顧活到老，更要得好的客戶 需求， 需求， 中壽自 2021年起開始強 化長年期 化長年期 保障 型商品、健康險與意外的 型商品、健康險與意外的 型商品、健康險與意外的 型商品、健康險與意外的 商品 策略， 經過一年多的推展策略， 經過一年多的推展策略， 經過一年多的推展策略， 經過一年多的推展已有顯著的業 已有顯著的業 已有顯著的業 務提升； 務提升； 至 2022年 10月底止，中壽業務通路 月底止，中壽業務通路 月底止，中壽業務通路 健康險 與意外、長年期 長年期 商品 新契約 總保費 的成長率， 的成長率， 皆為大型 壽險公司 中第一， 第一， 整體 表現 卓越 ，足見中壽 ，足見中壽 ，足見中壽 與時俱進的商品服務， 與時俱進的商品服務， 深獲客戶肯定與信賴 深獲客戶肯定與信賴 。

中壽近年推動 中壽近年推動 組織 轉型 具體 有成，根據 有成，根據 大型 壽險公司最新年報 壽險公司最新年報 壽險公司最新年報 及壽險公 壽險公 會等資料顯示 資料顯示 ，中壽 內 外勤員工整體 平均年齡為業界最輕團隊 註 2，且至 2022年 11月底止，中壽業務員登錄人數較年初 月底止，中壽業務員登錄人數較年初 淨增加 603人，為 前五大 同業 中唯一 業務員 人力正成長的 壽險 公司 註 3，另業務員定著率達 86.7%， 居業界之冠， 在 顯示中壽已是 有志投入壽險業新鮮人 的首選僱主。

為了支持業務員順利發展 為了支持業務員順利發展 為了支持業務員順利發展 為了支持業務員順利發展 志業、協助包含高齡族群在內的客戶 協助包含高齡族群在內的客戶 協助包含高齡族群在內的客戶 協助包含高齡族群在內的客戶 協助包含高齡族群在內的客戶 規劃美好 規劃美好 規劃美好 人生，中壽培育業務員 人生，中壽培育業務員 人生，中壽培育業務員 人生，中壽培育業務員 不遺餘力，於 2020年起導入「 RFA退休理財規劃顧問」，迄今累計 退休理財規劃顧問」，迄今累計 438位業務菁英取得專認證， 在同業間名列前茅， 在同業間名列前茅， 並同步推動北醫大「健康服務專業認證」 同步推動北醫大「健康服務專業認證」 ，厚植退休理財、醫療健康照護的專業 ，厚植退休理財、醫療健康照護的專業 ，厚植退休理財、醫療健康照護的專業 ，厚植退休理財、醫療健康照護的專業 ，厚植退休理財、醫療健康照護的專業 能力 ；此外，中壽 ；此外，中壽 全體 業務員 也已完成高齡投保權益培訓課程 完成高齡投保權益培訓課程 完成高齡投保權益培訓課程 完成高齡投保權益培訓課程 ，近期 更推出 獨步業界的 獨步業界的 「商品 「商品 智能 對練 」自學系統，透過模擬銷售場景加速業務員累積商品知識與提升解說能力。

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未來， 中壽會繼續落實集團 ABCDE策略， 連結社會脈動布局數位轉型，幫助業務團隊強化競爭力與專業力 ，具體實踐普惠金融、公平待客原則， 朝「最受推薦和信賴的壽險公司」 願景邁進 。