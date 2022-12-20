中壽 客戶樂齡人生最佳陪練員

備戰超高齡社會，加速業務通路轉型，透過數位賦能驅動業務成長，成樂退生活規劃專家

高齡化已是全球趨勢，每個人都在思考存多少退休金才足以養老、如何完善自身醫療及照護的保障規劃，才能安心照顧年邁父母、子女與自己的樂齡生活。國發會推估，2025年台灣將邁入超過20％都是65歲以上老年人的超高齡社會。

中國人壽成立近60年來，始終「以客戶為中心」，為協助民眾做好準備，力推高齡金融友善，從商品規劃、業務人力發展到服務工具數位化的全面轉型，幫助客戶善用保險商品，提前規劃未來。

中國人壽總經理黃淑芬表示，壽險業是以人為本的事業，要從客戶需求出發。因應超高齡社會來臨，中壽提前布局，開發多元創新數位工具、強化人才培育及調整商品策略，啟動業務通路轉型列車，讓業務團隊兼具數位力與專業力，成為客戶樂齡人生裡的最佳陪練員。

長壽將成新常態，推動商品與組織轉型

為了照顧活到老，更要活得好的客戶需求，中壽2021年起開始強化長年期保障型商品、健康險與意外險的商品策略，已見顯著業務提升；至2022年10月底止，中壽業務通路健康險與意外險、長年期商品新契約總保費的成長率，皆為大型壽險公司中第一，深獲客戶肯定與信賴。

依大型壽險公司最新年報及壽險公會等資料顯示，中壽內外勤員工平均年齡為業界最年輕團隊；至今年11月底止，中壽業務員登錄人數較年初淨增加603人，為前五大同業中唯一業務員人力正成長的壽險公司，另定著率達86.7％，居業界之冠。

創新智能工具，持續進化業務員數位新日常

為支持業務員發展志業、協助客戶規劃美好人生，中壽2020年起導入「RFA退休理財規劃顧問」，已累計438位業務菁英取得專業認證，名列同業前茅，並推動北醫大「健康服務專業認證」，厚植退休理財、醫療健康照護的專業能力；全體業務員也完成高齡投保權益課程，近期更推出獨步業界「商品智能對練」自學系統，透過模擬銷售場景，加速業務員累積商品知識與提升解說能力。

「陳奶奶最近身體好嗎？麻煩您面對鏡頭，就可以完成投保囉！」為提供客戶更安心便利的保險體驗，中壽率先開創遠距刷臉投保服務，不斷優化並打造業界首支遠距Club數位指標團隊，業務員能隨時隨地傳遞愛與關懷，讓客戶把寶貴時間留給家人；加上「i-Agent」輔銷管理平台、「i-遊戲」與「i-探詢」需求工具及客群商機系統等數位服務，中壽持續轉型，幫助業務團隊強化競爭力與專業力，實踐普惠金融、公平待客原則，朝「最受推薦和信賴的壽險公司」願景邁進。