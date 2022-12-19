適用範圍具爭議…TDR不應以證交法論處刑責

回顧民國99年11月1日，立法院羅淑蕾、盧秀燕、費鴻泰、蔡正元、翁重鈞、羅明才、余天、薛凌、高志鵬等九名立法委員在財政委員會會議時，提案因證交法針對外國公司來臺第一、二上市（櫃）部分 未有相對應的管制規範，並指出若一旦發生有違反市場秩序的行為時，恐會造成監理漏洞，據此要求金管會必須修法納入規範，行政院便提出證交法增訂第165條之1、第165條之2的修正案。進一步觀察證交法第165條之2的立法理由，其很明確地提及第二上市（櫃）外國公司，其有價證券於我國募集、發行及買賣等行為，除主管機關另有規定外（例如外國公司據以組織登記之外國法律，對保障投資人較有利者，得適用其母國法律），準用證交法相關條文規定為管理、監督，並逐一列出其準用的條文。而第二上市目前在台灣實際掛牌買賣交易的金融商品，只有「台灣存託憑證TDR」!

當時的前後任金管會主委陳及陳裕璋於相關修法過程中從未曾提及76年第900號函釋已經核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上的有價證券乙事，所以金管會才會主動提案增修證交法第165條之2去規範第二上市的台灣存託憑證TDR!且金管會在101年6月出版的100年年報中，亦認為證券交易法於101年1月4日修法之修正重點包括完備外國公司來臺第一、二上市（櫃）相關法制，增訂外國公司專章及相對應之處罰規定，以符合法律明確性及罪刑法定原則。

依此理解，現仍活躍在政壇之當時諸多立法委員，大費周章提出證交法165條之2的增訂議案，並請金管會表示意見再經立法院三讀通過。則臺灣存託憑證此類新型的金融商品，遲至101年1月4日證交法165條之2修法增訂前，則當然不屬於證交法適用範圍，遑論依證交法論處刑事責任。

由此應僅可以得知，第二上市的台灣存託憑證TDR在我國募集、發行及買賣之管理、監督，需準用證交法之若干規定並逐一列出，其中即包含準用證交法第6條。換句話說，在101年1月4日證交法165條之2增訂前，台灣存託憑證TDR並非為證交法規範的有價證券。