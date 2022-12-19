退休規畫專款專用 公勝保經RFC成為保戶最佳守護者

您開始存退休金了嗎？根據《遠見》雜誌「2022年國人財富健康暨樂活享退指數」大調查指出，有58.8％民眾有做理財規畫，但卻有38.9％民眾沒有專款專用，那意謂著若臨時有資金需求，很可能就會挪為它用，如遇到特殊情況時(如無薪假、裁員)會影響收入與支出。公勝財顧財務顧問鄔稚瑄建議民眾做退休規畫時，不管是透過保險、ETF或投資型保單定期定額投資，一定要做到「專款專用」，才不會打亂退休規畫。

為了呼籲國人及早準備，並提倡正確退休理財觀念，公勝保經連年響應由退休基金協會推出「退休理財規劃顧問證照」 (RFA)，成為市場上推動退休規畫的生力軍。透過系統化、教練化、社團化等3大培訓方針，孕育新的人才，特別針對退休規畫相關課題，成立RFA專業認證培訓班，今年共65位順利取得證照，兩年來已有139位取得該專業資格，提供國人專業的退休規畫方案。

因應台灣將進入超高齡社會，國人平均壽命80.86歲，根據「2022退休大調查」指出，國人平均43.5歲即開始退休理財計劃，預計60.9歲退休，平均準備退休金1040.3萬，相當於每年至少要存60萬，才能在退休前存到夠用的退休金。

若想未來退休有足額生活費，除了需提前做好退休準備，更要注意通膨是否會侵蝕退休金。公勝保經總經理蔡聖威提醒，退休規畫需長期努力，民眾不能只靠政府的退休金，須善用投資型保單定期定額存退休金、或利率變動型保單儲蓄未來所需的花費。

面對市場上繁雜的金融商品，保戶可透過RFA協助保戶運用優質退休理財工具，打造退休理財、風險轉嫁的雙重目標。除了推動專業退休規畫外，公勝今年RFA合格人數表現亮眼，透過專業培訓資源持續推動國際認證的「國際財務顧問師」（RFC）證照，目前已達461位取得專業證照，是業界專業顧問群人數最多的保經公司。

公勝保經秉持著做好客戶守護天使的企業使命，每位專業退休理財顧問將持續陪伴客戶，擔任樂活退休路上的最佳守護者。