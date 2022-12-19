One&Only Diamond霸氣升級賦能 迎接牛市再度降臨

知名十字架第一鑽石品牌One&Only Diamond甫於15日宣布成立鑽石數位藝術平臺Gemfit777後，官網立即遭到擠爆。許多人紛紛留言要如何才能取得NFT，且詢問如何能抽鑽石?諸多問題導致該公司客服人員回信到深夜，因此該公司CEO Stephanie 決定再向民眾說明。

17日Stephanie 向公司內部發布行政聲明後，隨即透過公關發布重大訊息，Gemfit777平臺上未來發行的鑽石數位藝術NFT，將取消0.3克拉的抽獎機制，而是讓首批取得NFT持有者皆可免費獲得一顆0.3克拉的GIA憑證鑽石，此創舉立即受到高度矚目。

Stephanie感謝在發行一周前獲得如此多的朋友與忠實顧客的支持與青睞，讓她決定讓每位Gemfit777 NFT擁有者都能獲得一顆鑽石。由於NFT為不可偽造的數位資產，是獨特且無可取代，此特性與每顆都是獨一無二的鑽石相契合，因此做出這重大決定。讓NFT獨特性能完全呈現，也讓鑽石保值性彌補NFT價格破發的問題，此新舊產業的完美組合，是每位數位藝術持有者都樂見的事。

One&Only Diamond CEO Stephanie CP繪製的鑽石數位藝術。圖／One&Only Diamond提供

Gemfit777 NFT將於22日的官網隆重發行，為了讓持有者未來能得到在Gemfit777所有鑽石7折專屬優惠，並且在未來Gemfit777拓展虛實整合商店後，每位持有者都可享有選定7家直營店的7％稅後盈餘的等值回饋。

Stephanie指出，未來Gemfit777 NFT持有者向One&Only Diamond購買一顆100萬的鑽石，立即可獲得30萬折扣，充份顯現Gemfit777最基礎的價值，而提供加碼的賦能皆為了感謝持有者對企業的藝術與品牌的支持而設置。

Gemfit777能以如此優惠方式提供頂級鑽石，而選擇包括超過0.3克拉鑽石的各種形狀和尺寸，也相信您一定能找到最適合的鑽石NFT。此外，該企業付出社會的公益，也代表民眾可以放心購買，因為所擁有的鑽石數位藝術正在使得世界變得更加美好。

元宇宙Web3.0的發展越來越多元化，相信未來將會有更多令人驚豔的運用會陸續登場，這也將是新創圈期待的牛市再次來臨。官網：www.gemfit777.com